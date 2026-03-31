Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Цифровизация Системное ПО
|

Подтверждена совместимость «АльтерОС» с MaxPatrol VM

Компания «Алми Партнер» и Positive Technologies объявили об успешном завершении комплексного тестирования операционной системы «АльтерОС» с системой управления уязвимостями MaxPatrol VM. Использование «АльтерОС» и MaxPatrol VM в единой среде обеспечивает непрерывный контроль уязвимостей, автоматизацию процессов информационной безопасности и соответствие стандартам государственных и коммерческих организаций.

Результаты испытаний подтвердили, что решения обеспечивают корректную работу всех ключевых функций MaxPatrol VM в среде «АльтерОС», включая сканирование активов, приоритизацию угроз и контроль защищенности ИТ-инфраструктуры. Совместимость помогает заказчикам выстраивать полноценный процесс управления уязвимостями на базе отечественных решений, учитывать значимость активов и оперативно устранять приоритетные угрозы.

«АльтерОС» — российская операционная система на базе Linux, включенная в реестр отечественного ПО. Система обеспечивает широкий набор инструментов для администрирования, совместимость с отечественными и зарубежными прикладными программами, а также высокую производительность даже на маломощных устройствах.

MaxPatrol VM — система управления уязвимостями, позволяющая выстраивать процесс управления уязвимостями (Vulnerability Management), контролировать защищенность ИТ-инфраструктуры и приоритизировать угрозы по их влиянию на бизнес-процессы. Решение сканирует активы в режимах черного и белого ящика, отслеживает трендовые уязвимости и автоматизирует взаимодействие ИБ- и ИТ-отделов. MaxPatrol VM включен в Единый реестр российского ПО.

Не просто ВКС: что такое видеоселектор и как его организовать

«Совместимость с MaxPatrol VM существенно расширяет возможности "АльтерОС" для построения надежной и защищенной ИТ-инфраструктуры. Мы предлагаем клиентам проверенные отечественные решения, которые позволяют оперативно обнаруживать и устранять уязвимости, полностью соответствуя строгим требованиям регуляторов и обеспечивая высокий уровень безопасности», — отметил Вячеслав Карандасов, менеджер по работе с технологическими партнерами «Алми Партнер».

«MaxPatrol VM помогает компаниям сосредотачиваться именно на реальных рисках, минимизируя количество ненужных сканирований и ускоряя реакцию на угрозы. Система выявляет недостатки безопасности в инфраструктуре организации и доставляет информацию о трендовых уязвимостях, которые уже эксплуатируют злоумышленники или будут это делать в ближайшее время, в течение 12 часов. Полная совместимость с "АльтерОС" значительно упрощает внедрение системы, позволяет клиентам гибко создавать отечественную ИТ-инфраструктуру и эффективно управлять уязвимостями в любой корпоративной среде», — сказал Даниил Касьянов, менеджер по работе с ключевыми клиентами, Positive Technologies.

Короткая ссылка


Техника

Наука

