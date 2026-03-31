«Рег.облако» и DDoS-Guard договорились о сотрудничестве

Облачный и Bare metal провайдер «Рег.облако» объявил о запуске партнерского решения DDoS-Guard для защиты облачной инфраструктуры и веб-ресурсов от DDoS-атак. Сервис интегрирован в облачную платформу и позволяет клиентам подключать защиту через единый интерфейс панели управления, не вынося настройку безопасности в отдельный контур.

В рамках партнерства «Рег.облако» интегрировал в облачную среду расширенную защиту от DDoS-атак (L3–L4 и L7) на базе технологий DDoS-Guard. За 2025 г. DDoS-атаки на облачный сегмент выросли почти в полтора раза, сделав встроенную защиту от киберугроз важным элементом любой инфраструктуры, и теперь клиенты провайдера смогут ей воспользоваться. Об этом CNews сообщили представители DDoS-Guard.

Рост зависимости бизнеса от облачных сред усиливает требования к устойчивости цифровой инфраструктуры. По данным DDoS-Guard, в 2025 г. увеличился масштаб ботнетов: атаки происходят с участием более 2 млн уникальных IP-адресов. Подавляющее большинство атак, около 80%, приходится на уровень L7, то есть на приложения и веб-сервисы, где сбои напрямую отражаются на доступности сайтов, личных кабинетов, API и онлайн-платформ.

На этом фоне защита от DDoS-атак становится для облачных заказчиков не дополнительной опцией, а базовым элементом отказоустойчивости. Решение DDoS-Guard в «Рег.облаке» обеспечивает многоуровневую защиту на уровнях L3–L4 и L7, автоматическое обнаружение атак и запуск фильтрации в течение нескольких секунд, а также поведенческий мультивекторный анализ для противодействия ботам и другим видам вредоносной активности. Фильтрация трафика опирается на глобальную сеть очистки суммарной мощностью более 3,2 Тбит/с.

«Для компаний с публичной инфраструктурой DDoS-атаки остаются системным риском — от интернет-магазинов и игровых платформ до финансовых сервисов. Решение DDoS-Guard в «Рег.облаке» позволяет управлять инфраструктурой и защитой в одном интерфейсе, что упрощает запуск, снижает вероятность ошибок в настройке и делает инструменты сетевой безопасности доступнее для бизнеса любого масштаба», — сказал Егор Сапун, руководитель направления сертификации инфраструктуры «Рег.облака».

«Сотрудничество с «Рег.облако» позволит защитить гораздо большее количество отечественных сайтов от DDoS-атак и повысить уровень их отказоустойчивости. Это решение для очень актуальной сегодня проблемы бесперебойной работы бизнеса в условиях роста как числа, так и мощности DDoS-атак, особенно на облачный сектор», — сказал Дмитрий Никонов, директор по продуктам DDoS-Guard.

Запуск партнерского решения расширяет набор встроенных сервисов безопасности в «Рег.облаке» и отвечает запросу компаний, для которых критичны непрерывная работа онлайн-сервисов, предсказуемость затрат и быстрое развертывание защиты без сложной интеграции. Наиболее востребованным такой сценарий может быть для интернет-магазинов, игровых проектов, корпоративных систем с публичным доступом, а также финансовых и финтех-сервисов, где цена даже кратковременного простоя остается крайне высокой.