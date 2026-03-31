Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

TERA и R-Vision доказывают эффективность совместных решений на проектах в ключевых отраслях России

ИT-дистрибьютор TERA совместно со стратегическим партнером R-Vision, разработчиком систем цифровизации и кибербезопасности, сообщают об успешном завершении ряда знаковых проектов в нефтегазовой, металлургической и химической промышленности. Об этом CNews сообщили представители R-Vision.

На фоне ухода зарубежных вендоров и роста сложности кибератак, российский бизнес ищет зрелые отечественные решения для построения и модернизации центров мониторинга и реагирования на инциденты (SOC). Ключевой спрос сосредоточен на продуктах классов SIEM (управление событиями ИБ), SOAR (автоматизация реагирования), VM (управление уязвимостями).

Ключевые проекты

– В крупном промышленном холдинге для централизации процесса управления уязвимостями был внедрен R-Vision VM, который пришел на смену решению от другого российского вендора. В ходе пилотного тестирования на инфраструктуре из более чем 35 тыс. активов в 15 филиалах R-Vision VM обнаружил больше реальных уязвимостей при значительно меньшем количестве ложных срабатываний. Получена полная видимость состояния инфраструктуры, формализован процесс управления и устранения уязвимостей, сокращен объем ручных операций при анализе результатов сканирования, улучшено взаимодействие между ИБ- и ИТ-подразделениями, повышен контроль устранения уязвимостей в распределенной инфраструктуре. В результате компания перешла от разрозненных проверок к централизованному и контролируемому процессу управления уязвимостями.

– В другом промышленном холдинге при замене SIEM-системы IBM QRadar было выбрано решение R-Vision SIEM. Оно не только продемонстрировало высокую стабильность и гибкость, но и потребовало втрое меньше аппаратных ресурсов, чем другая тестируемая конкурентная система. В рамках пилота, сопоставимого по нагрузке с боевой эксплуатацией (100 тыс. EPS, 20 ДЗО), совместная команда TERA и R-Vision провела адаптацию контента под нужды заказчика, обеспечив высокое качество обнаружения инцидентов.

– Нефтеперерабатывающему предприятию требовалось выстроить процесс реагирования на инциденты, который обеспечивал бы оперативное принятие решений и эффективное противодействие киберугрозам. Для решения этой задачи была выбрана система R-Vision SOAR: после успешного завершения пилотного проекта решение было внедрено в промышленную эксплуатацию.

Юлиана Павлова, директор департамента программного обеспечения TERA, так комментирует успех совместных проектов: «Сегодня рынок прошел стадию простого поиска аналогов. Заказчикам нужны не отдельные продукты, а комплексные, проверенные решения, обладающие экосистемностью и бесшовными интеграциями между различными модулями. Наш опыт показывает, что успех проекта зависит не только от функционала ПО, но и от качества внедрения, поддержки и обучения. Партнерство с R-Vision позволяет нам предлагать рынку именно такие – зрелые и предсказуемые решения».

Андрей Чечеткин, руководитель управления развития партнеров R-Vision: «Технологическое лидерство необходимо доказывать на практике, в реальных проектах. Мы гордимся тем, что наши продукты регулярно показывают лучшие результаты в прямых технических сравнениях. Однако для успешного внедрения в масштабах крупного предприятия наших технологий недостаточно – нужна глубокая экспертиза партнера и, конечно же, дистрибьютора на всех этапах. Компания TERA продемонстрировала высочайший уровень компетенций, помогая заказчикам не просто выбрать, а правильно организовать процесс внедрения и эффективно использовать наши решения для построения процессов реагирования на инциденты. Такое партнерство позволяет нам совместно решать самые сложные задачи российского бизнеса».

