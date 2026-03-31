«Вашу подпись взломали»: новый сценарий мошеннической схемы с обратным звонком

Компания F6, российский разработчик технологий для борьбы с киберугрозами, зафиксировала новый сценарий мошеннической схемы с обратным звонком. Начиная с 26 марта 2026 г., злоумышленники от имени федерального ведомства рассылают по электронной почте письма, в которых сообщают об «авторизации в аккаунте с помощью электронной подписи», выгрузке документов и предлагают перезвонить по мобильному номеру. Об этом CNews сообщили представители F6.

Мошенники используют для мошеннических рассылок 32 различные темы. Новая уловка киберпреступников рассчитана на пользователей, которые применяют электронную подпись для доступа к различным государственным и коммерческим сервисам как в личных, так и в служебных целях.

Аналитики департамента противодействия финансовому мошенничеству (Fraud Protection) компании F6 предупреждают о новом сценарии схемы обмана с обратным звонком.

Система защиты корпоративной почты F6 Business Email Protection (F6 BEP) зафиксировала и заблокировала мошенническую рассылку в адрес клиентов компании от имени федерального ведомства. В этих письмах сообщается об «авторизации в аккаунте с помощью ЭП» (электронной подписи»). В тексте письма говорится о выполнении «входа с нового устройства Android» в городе Шарья Костромской области. Пользователя запугивают сообщением о том, что якобы «система обнаружила выгрузку Ваших документов», и предлагают связаться с «отделом оперативного контроля» по номеру мобильного телефона. Злоумышленники используют в мошеннических рассылках 32 различные темы, которые призваны привлечь внимание пользователя и вызвать у него тревогу: например, «Кто-то воспользовался вашими данными», «Подозрительная авторизация», «Вход с нового IP-адреса».

Первые такие рассылки система F6 BEP обнаружила и заблокировала 26 марта 2026 г. Злоумышленники продолжают распространять такие письма от имени федерального ведомства в ежедневном режиме, включая выходные дни. Рассылки проводятся с предположительно скомпрометированных почтовых ящиков. Для обхода средств защиты электронной почты злоумышленники используют в технических заголовках писем гомоглифы (визуально похожие символы из разных алфавитов).

Новая уловка киберпреступников рассчитана на пользователей, которые применяют электронную подпись для доступа к различным государственным и коммерческим сервисам как в личных, так и в служебных целях.

«Мошенники используют схему с обратным звонком в стремлении обойти антифрод-системы и понизить бдительность пользователей, которые принимают решение перезвонить сами. Сама схема постоянно меняется, атаки становятся более целенаправленными и выходят на новый уровень. Сначала злоумышленники просто набирали номер и сбрасывали звонок, побуждая человека перезвонить, затем рассылали тревожные СМС, в которых сообщали о подозрительных действиях в аккаунтах и указывали номер телефона для связи, а позже стали распространять по электронной почте письма от имени госсервиса с ложным сообщением о входе в личный кабинет», – сказал Дмитрий Дудков, главный специалист компании F6 по противодействию финансовому мошенничеству.

Фишинговое письмо – первая часть многоэтапной преступной схемы, которая призвана убедить пользователя самому позвонить в мошеннический колл-центр. В зависимости от тактики злоумышленников пользователя могут запугивать тем, что посторонние якобы получили возможность совершать от его имени финансовые операции, угрожать уголовной ответственностью и конфискацией имущества за финансирование террористов, а затем под этими предлогами заставить жертву передать им деньги или совершить преступные действия в отношении других людей.

Рекомендации специалистов F6 по защите от мошеннической схемы с обратным звонком

Если вы получили тревожное СМС, электронное письмо или сообщение в мессенджере, обратите внимание на признаки обмана. Для электронного письма их три: 1) если письмо от имени федерального ведомства отправлено не с официального домена; 2) если раньше вы не получали письма от этого ведомства; 3) если письмо побуждает к срочным действиям, а для связи предлагается позвонить на номер телефона, который не указан на официальном сайте ведомства.

Не переходите по ссылкам и не открывайте файлы из подозрительных сообщений.

Если возникли сомнения, используйте для связи и уточнения информации только контакты, указанные на официальном сайте.

Темы писем, используемых в новом сценарии мошеннической схемы с обратным звонком

«Авторизация с другого устройства. «Вход в Личный кабинет». «Новое устройство в аккаунте». «Уведомление о входе в учетную запись». «Выполнен вход в ваш аккаунт». «Кто-то вошел в ваш профиль». «Авторизация выполнена». «Вход подтвержден системой». «Вход в аккаунт подтвержден». «Кто-то воспользовался вашими данными». «Обнаружен вход в систему». «Подтверждение действия: вход». «Был выполнен вход». «Зарегистрирован факт входа». «Подключено новое устройство». «Был выполнен вход в систему». «Вход выполнен успешно». «Вход с нового IP-адреса». «Доступ подтвержден». «Новый вход зарегистрирован». «Авторизация завершена успешно». «Вход завершен». «Вы выполнили вход». «Использовано новое устройство». «Вход в учетную запись». «Подозрительная авторизация». «Подтверждение входа». «Вход в аккаунт прошел успешно». «Обнаружено новое устройство». «Авторизация прошла успешно». «Вы успешно авторизовались». «Получен доступ к аккаунту».