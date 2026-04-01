«Клируэй Текнолоджис» и «АйТи Бастион» подтвердили совместимость работы решений ЦУГИ ЕСАУС и СКДПУ НТ

«Клируэй Текнолоджис» и «Айти Бастион» объявили о завершении работы по интеграции единой системы автоматического управления сертификатами ЦУГИ ЕСАУС с PAM-платформой СКДПУ НТ. В результате автоматизирован процесс выпуска и настройки SSL-сертификатов для защищённых соединений СКДПУ НТ.

В ходе тестирования были отработаны механизмы автоматического запроса, получения и установки сертификатов, что обеспечило бесшовную интеграцию двух решений в единой ИТ-экосистеме. Проверены сценарии работы в типовых и критичных с точки зрения безопасности конфигурациях, подтверждена стабильность взаимодействия компонентов при различных нагрузках.

ЦУГИ ЕСАУС — решение для современных ИТ-инфраструктур, предназначенное для централизованного управления жизненным циклом цифровых сертификатов. Продукт гарантирует актуальность и своевременное обновление сертификатов, обеспечивая бесперебойную работу сервисов и приложений, минимизируя риски простоев, связанных с истечением срока действия сертификатов.

СКДПУ НТ — российская PAM-платформа (Privileged Access Management), которая обеспечивает эффективный контроль и анализ всей активности привилегированных пользователей в рамках сессий, выявляет аномалии в поведении и позволяет оперативно реагировать на инциденты, сохраняя непрерывность бизнес-процессов организаций.

«Интеграция ЦУГИ ЕСАУС с СКДПУ НТ открывает для наших заказчиков новые возможности по построению автоматизированных и защищённых инфраструктур управления привилегированным доступом. Теперь сертификаты для защищённых каналов связи выдаются и обновляются без участия администратора, что критически важно для масштабных распределённых сред», — отметила Елена Белокопытова, директор по продажам Clearway Integration («Клируэй Текнолоджис»).

«Мы продолжаем идти по пути создания мультивендорной экосистемы. Чем шире возможности интеграций, тем проще и, что важнее, безопаснее можно выстроить работу ИТ- и ИБ-инфраструктур. Интеграция СКДПУ НТ и ЦУГИ ЕСАУС позволяет поддерживать безопасность за счет актуализации сертификатов в системах СКДПУ НТ, и одновременно упростить цикл внесения новых сертификатов за счет автоматизации», — сказал Алексей Ширикалов, руководитель отдела развития продуктов «АйТи Бастион».

Интеграция двух решений уже доступна для заказчиков и готова к эксплуатации. Сотрудничество «Клируэй Текнолоджис» и «Айти Бастион» демонстрирует востребованность партнёрского подхода в развитии российского рынка информационной безопасности и подтверждает зрелость отечественных решений для построения комплексных и надёжно защищённых ИТ-инфраструктур.

