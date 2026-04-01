Новый троянец-пранкер контролирует зараженные компьютеры и жестоко «шутит» над их владельцами

Эксперты Глобального центра исследования и анализа угроз «Лаборатории Касперского» (Kaspersky GReAT) обнаружили ранее неизвестный троянец удаленного доступа CrystalX. Он позволяет злоумышленникам не только красть данные с компьютера и следить за его владельцем, но и демонстративно управлять устройством в режиме реального времени: заставлять курсор дрожать, менять настройки экрана, а также отправлять сообщения жертве. Таким образом атака становится видимой — пользователь буквально наблюдает, как компьютер выходит из-под контроля. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Что умеет зловред. Помимо стандартных функций троянца удаленного доступа (RAT), CrystalX объединяет возможности стилера (программы для кражи данных), кейлоггера (инструмента для записи нажатия клавиш), клиппера (программы, подменяющей адреса криптокошельков в буфере обмена) и шпионского ПО.

Зловред может собирать системную информацию, учетные данные для Steam, Discord и Telegram, данные из веб-браузеров, а также вести полноценную слежку: делать снимки экрана, записывать звук с микрофона и видео — как с веб-камеры, так и с экрана устройства. Из-за наличия в его составе клиппера особую угрозу он представляет для владельцев криптовалюты.

Изощренные насмешки. Отдельного внимания заслуживают так называемые prankware-функции, предназначенные для розыгрыша над пользователем. С их помощью злоумышленники могут в режиме реального времени вмешиваться в работу устройства: трясти курсор, менять обои и ориентацию экрана, скрывать иконки, выключать систему и отправлять всплывающие сообщения. Таким образом атакующие оказывают психологическое давление на жертву: пользователь не только теряет данные, но и видит процесс компрометации и утрату контроля над устройством.

CrystalX распространяется по модели «вредоносное ПО как услуга» (Malware-as-a-service): его реклама есть на YouTube и в Telegram. Это снижает порог входа для атакующих и повышает риск массового использования троянца, в том числе менее опытными злоумышленниками.

«Зловред является полнофункциональным инструментом для кражи данных и слежки, при этом позволяет атакующим оказывать дополнительное психологическое давление на жертву. Наша телеметрия обнаруживает новые версии имплантов, а значит это вредоносное ПО активно разрабатывается и поддерживается. Мы ожидаем, что в ближайшем будущем число жертв значительно возрастет, а география распространения расширится», — сказал Леонид Безвершенко, старший эксперт Kaspersky GReAT.

Для защиты от такой программы «Лаборатория Касперского» рекомендует пользователям: скачивать приложения только из официальных магазинов, это снижает риск получить на устройство вредоносное ПО; установить на все устройства надежное защитное решение, эффективность которого подтверждена независимыми тестовыми лабораториями; в настройках Windows можно включить опцию «Показывать расширения файлов». Это значительно упростит распознавание потенциально вредоносных файлов. Не стоит открывать файлы с расширениями exe, vbs и scr; осторожно относиться к любым входящим сообщениям с ссылками и вложениями, поскольку в них может содержаться вредоносное ПО.

Другие материалы рубрики

Почему для бизнеса доверие к вендору оказалось важнее функциональности продуктов

В российских ИТ новый парадокс – программистов стало слишком много, а безопасников катастрофически не хватает

Киберразведка, которая защищает бизнес: обзор нового российского решения

Миллионы программистов в большой беде. Хакерами взломана одна из самых популярных библиотек JavaScript

Демид Балашов, «Мегафон»: Классические средства сетевой безопасности не понимают логику веб-приложений

«Цифра» дала сбой. Гигантский порт перешел на бумажный документооборот из-за атаки хакеров

Техника

Лучшие флагманские TWS-наушники 2026 года: хиты продаж

Обзор смартфона RIKOR NEURO S5 — первый тест в России

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Финал эволюции динозавров — в Сахаре обнаружена «адская цапля» с гигантским гребнем-лезвием

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд
Показать еще