Вход в Windows под усиленной защитой

Российская компания ООО «СИС разработка» (MFASoft) выпустила программный модуль (агент) для входа в Windows. Теперь доступ к рабочему столу клиентского компьютера или сервера можно дополнительно защитить одноразовым паролем или пуш-уведомлением. Об этом CNews сообщили представители MFASoft.

Агент входит в состав программного комплекса MFASoft Secure Authentication Server (SAS) версии 1.15 и уже доступен всем заказчикам с правами на использование этой версии.

При развертывании централизованных решений для многофакторной аутентификации часто требуется усилить аутентификацию при входе в операционные системы семейства Microsoft Windows дополнительным фактором – одноразовым паролем или пуш-уведомлением. Это помогает защитить от несанкционированного доступа файлы на локальных и сетевых дисках, а также информацию в приложениях, установленных на компьютере.

Для решения этой задачи компания MFASoft разработала модуль MFASoft Logon, который представляет собой поставщик учетных данных (Credential Provider) для модуля Winlogon операционных систем Windows. При входе в Windows пользователь вводит свои логин и пароль, а если правила MFASoft Logon требуют проверки второго фактора, то еще и значение одноразового пароля с токена HOTP/TOTP или символ-селектор для отправки пуш-уведомления либо одноразового пароля по SMS, в мессенджер или по электронной почте.

MFASoft Logon позволяет проверять второй фактор при локальном или удаленном (по протоколу RDP) интерактивном входе в Windows, при исходящем подключении к удаленному рабочему столу, при вызове механизма контроля учетных записей (User Account Control, UAC), а также при входе в заблокированный сеанс, причем проверку второго фактора для локальных и доменных администраторов можно отключить. Модуль совместим с операционными системами Microsoft Windows 10 и 11, а также Microsoft Windows Server (в варианте установки Server with Desktop Experience) 2019, 2022 и 2025. Доступны русский и английский языки интерфейса, а также установка собственного логотипа на экране входа.

Соединение агента с сервером аутентификации SAS защищено с помощью TLS, при этом агент может проверять действительность сертификата (срок действия, цепочку, Common Name и список отозванных сертификатов). Отказоустойчивость поддерживается за счет использования нескольких серверов аутентификации, которые можно указывать в конфигурации модуля MFASoft Logon. Чтобы упростить настройку решения, когда пространство IP-адресов клиентских компьютеров сильно фрагментировано, а также ускорить включение режима bypass (временное отключение проверки второго фактора), был разработан агент TVP (Token Validator Proxy). Он работает как посредник между компьютерами с модулем MFASoft Logon и серверами аутентификации SAS. TVP поставляется в виде готового контейнера Docker, поэтому его можно запустить на самых разных программных платформах.

«Машины под Windows по-прежнему преобладают в информационных системах многих наших заказчиков, поэтому этот агент давно ждали. При разработке нашего комплекса мы сделали акцент на снижении совокупной стоимости владения, включая расходы на поддержку и скрытые издержки, вызванные простоями. Поэтому нам было важно, чтобы MFASoft Logon доставлял минимум хлопот пользователям и администраторам», – сказал Михаил Рожнов, технический директор MFASoft.