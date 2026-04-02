«ДОМ.РФ Технологии» выступит организатором сессии по кибербезопасности в стройотрасли

14 апреля в рамках Форума ГосСОПКА «ДОМ.РФ Технологии» (входит в группу ДОМ.РФ) проведёт сессию «Кибербезопасность в строительной отрасли и ЖКХ. Угрозы и вызовы при цифровизации процессов».

Модератором сессии выступит управляющий директор по информационной безопасности ПАО ДОМ.РФ, директор по ИБ «ДОМ.РФ Технологии» Дмитрий Шарапов.

К участию приглашены представители Минстроя России, руководители крупных организаций жилищного строительства Москвы и регионов, подведомственные учреждения Минстроя, а также государственные учреждения и институты строительства Москвы и Московской области.

Сессия ориентирована на специалистов в области информационной безопасности, руководителей ИТ- и цифровых подразделений строительных компаний, представителей регулирующих органов и профильных институтов.

Ключевые темы для обсуждения: управление активами, определение границ и периметра организации, реагирование на инциденты и компьютерные атаки, расстановка приоритетов при выборе мер защиты, а также разбор реальных инцидентов из практики.

Форум ГосСОПКА пройдёт 14–15 апреля 2026 года и станет ключевой ежегодной площадкой для обсуждения практических вопросов комплексного противодействия компьютерным атакам. Организатор − Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ).

Место проведения сессии: Зал 2 «Атом» кластера «Ломоносов» ИНТЦ МГУ «Воробьёвы горы» (Раменский бульвар, 1, Москва).

Начало 14 апреля 2026 г в 16:15.

Регистрация на форум: https://forum.gossopka.ru/registration.

