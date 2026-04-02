«Инфосистемы Джет» завершила тестирование uNGFW 7.4.1

«Инфосистемы Джет» завершила комплексное тестирование межсетевого экрана следующего поколения uNGFW версии 7.4.1 компании UserGate. По сравнению с результатами предыдущих испытаний эксперты отмечают явное развитие продукта, которое выражается как в расширении функциональных возможностей, так и в снижении количества программных ошибок. Об этом CNews сообщили представители «Инфосистемы Джет».

Среди ключевых особенностей, выделяющих решение на фоне конкурентов, специалисты отметили наличие собственного языка UASL для написания пользовательских сигнатур и приложений, а также языка UPL для описания политик доступа и аутентификации. Важным преимуществом перед зарубежными аналогами по-прежнему является поддержка SSL-инспекции с использованием отечественных ГОСТ-алгоритмов и развитая экосистема UserGate SUMMA, включающая в себя необходимые инструменты для комплексной защиты ИТ-инфраструктуры: виртуальные платформы и программно-аппаратные комплексы на базе собственной операционной системы uOS, а также комплементарные продукты компании, обеспечивающие гибкое и целостное управление безопасностью сетей. Дополнительно были оценены возможности управления всеми модулями через API, расширенная консоль CLI для диагностики по сравнению с шестой версией продукта и обширная библиотека дашбордов мониторинга.

В ходе нагрузочного тестирования продукт продемонстрировал стабильную работу и даже превзошел заявленные вендором результаты в сценариях с малым количеством правил. Однако при увеличении числа правил заказчикам, при выборе архитектуры для высоконагруженных сегментов, вендор рекомендует специализированный продукт uDCFW: высокопроизводительный межсетевой экран следующего поколения масштаба дата-центра

«Мы видим эволюцию платформы UserGate от версии к версии. Продукт становится более зрелым, обрастает уникальными инструментами, что важно для кастомизации защиты. Объективное тестирование помогает заказчикам понять границы применимости продукта и избежать рисков при проектировании инфраструктуры», — отметил Николай Исак, эксперт по сетевой безопасности «Инфосистемы Джет».

«Для нас принципиально важно, чтобы преимущества решений UserGate подтверждались не только внутренними тестами, но и независимой экспертизой рынка. Испытания, проведенные «Инфосистемы Джет», продемонстрировали стабильную работу uNGFW в ключевых сценариях использования на инфраструктуре заказчиков. Полученные результаты показывают правильность выбранной нами стратегии развития продукта», — сказал Кирилл Прямов, менеджер по развитию направления «Сетевая безопасность» UserGate.

Компания «Инфосистемы Джет» продолжает проводить независимые тестирования решений по информационной безопасности, предоставляя рынку верифицированные данные для принятия обоснованных технологических решений.