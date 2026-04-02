Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

«Инфосистемы Джет» завершила тестирование uNGFW 7.4.1

«Инфосистемы Джет» завершила комплексное тестирование межсетевого экрана следующего поколения uNGFW версии 7.4.1 компании UserGate. По сравнению с результатами предыдущих испытаний эксперты отмечают явное развитие продукта, которое выражается как в расширении функциональных возможностей, так и в снижении количества программных ошибок. Об этом CNews сообщили представители «Инфосистемы Джет».

Среди ключевых особенностей, выделяющих решение на фоне конкурентов, специалисты отметили наличие собственного языка UASL для написания пользовательских сигнатур и приложений, а также языка UPL для описания политик доступа и аутентификации. Важным преимуществом перед зарубежными аналогами по-прежнему является поддержка SSL-инспекции с использованием отечественных ГОСТ-алгоритмов и развитая экосистема UserGate SUMMA, включающая в себя необходимые инструменты для комплексной защиты ИТ-инфраструктуры: виртуальные платформы и программно-аппаратные комплексы на базе собственной операционной системы uOS, а также комплементарные продукты компании, обеспечивающие гибкое и целостное управление безопасностью сетей. Дополнительно были оценены возможности управления всеми модулями через API, расширенная консоль CLI для диагностики по сравнению с шестой версией продукта и обширная библиотека дашбордов мониторинга.

В ходе нагрузочного тестирования продукт продемонстрировал стабильную работу и даже превзошел заявленные вендором результаты в сценариях с малым количеством правил. Однако при увеличении числа правил заказчикам, при выборе архитектуры для высоконагруженных сегментов, вендор рекомендует специализированный продукт uDCFW: высокопроизводительный межсетевой экран следующего поколения масштаба дата-центра

«Мы видим эволюцию платформы UserGate от версии к версии. Продукт становится более зрелым, обрастает уникальными инструментами, что важно для кастомизации защиты. Объективное тестирование помогает заказчикам понять границы применимости продукта и избежать рисков при проектировании инфраструктуры», — отметил Николай Исак, эксперт по сетевой безопасности «Инфосистемы Джет».

«Для нас принципиально важно, чтобы преимущества решений UserGate подтверждались не только внутренними тестами, но и независимой экспертизой рынка. Испытания, проведенные «Инфосистемы Джет», продемонстрировали стабильную работу uNGFW в ключевых сценариях использования на инфраструктуре заказчиков. Полученные результаты показывают правильность выбранной нами стратегии развития продукта», — сказал Кирилл Прямов, менеджер по развитию направления «Сетевая безопасность» UserGate.

Компания «Инфосистемы Джет» продолжает проводить независимые тестирования решений по информационной безопасности, предоставляя рынку верифицированные данные для принятия обоснованных технологических решений.

Киберразведка, которая защищает бизнес: обзор нового российского решения

В российских ИТ новый парадокс – программистов стало слишком много, а безопасников катастрофически не хватает

Демид Балашов, «Мегафон»: Классические средства сетевой безопасности не понимают логику веб-приложений

Миллионы программистов в большой беде. Хакерами взломана одна из самых популярных библиотек JavaScript

Почему для бизнеса доверие к вендору оказалось важнее функциональности продуктов

«Цифра» дала сбой. Гигантский порт перешел на бумажный документооборот из-за атаки хакеров

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Лучшие флагманские TWS-наушники 2026 года: хиты продаж

Обзор смартфона RIKOR NEURO S5 — первый тест в России

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Финал эволюции динозавров — в Сахаре обнаружена «адская цапля» с гигантским гребнем-лезвием

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд
