Innostage, КГЭУ и ПЭИПК подписали меморандум о партнерстве в сфере подготовки кадров

Компания Innostage, Петербургский энергетический институт повышения квалификации и Казанский государственный энергетический университет подписали меморандум о партнерстве в сфере подготовки кадров для топливно-энергетического комплекса.

Соглашение направлено на развитие системной подготовки и переподготовки специалистов с учетом новых требований отрасли, в том числе в области цифровизации и киберустойчивости. В условиях растущего спроса на квалифицированные кадры в энергетике особое внимание будет уделено подготовке специалистов различного уровня — от молодых профессионалов до руководителей предприятий. Документ предусматривает запуск совместных образовательных программ, обмен экспертизой и реализацию научно-образовательных проектов, а также разработку программ обучения и профессиональной адаптации, в том числе для ветеранов СВО.

Генеральный директор Innostage Айдар Гузаиров сказал: «Сегодня для отрасли уже недостаточно просто внедрять технологии защиты. Киберустойчивость определяется тем, насколько команды готовы действовать в реальной ситуации. Именно поэтому мы делаем акцент на практико-ориентированной подготовке — с отработкой сценариев, максимально приближенных к реальным угрозам. Подписанное соглашение позволяет объединить усилия образования, науки и технологических партнеров, чтобы системно готовить специалистов, способных обеспечивать устойчивость предприятий ТЭК на практике».

Партнерство объединяет возможности трех сторон: отраслевого центра повышения квалификации, профильного энергетического вуза и технологической компании, работающей в сфере информационной безопасности и защиты критической инфраструктуры. Такой формат позволяет выстраивать непрерывную подготовку специалистов — от университетского уровня до обучения действующих команд предприятий ТЭК, включая развитие компетенций сотрудников и руководителей различного уровня.

Директор ПЭИПК Сергей Юнгблюд отметил: «Цифровые технологии стремительно обновляются, а вслед за ними эволюционируют киберугрозы. Поэтому подготовка кадров в области цифровизации и киберустойчивости требует концентрации лучших ресурсов. Наше партнерство позволит создавать образовательные решения, которые невозможно разработать в изоляции – они рождаются на стыке науки, производства и компетентностного подхода. Вместе мы создадим условия, при которых специалист будет развивается в единой логике — от теории к практике и от практики к новым компетенциям».

Отдельный акцент будет сделан на практико-ориентированном обучении. Речь идет о подготовке специалистов с учетом реальных сценариев киберугроз, а также о развитии компетенций, необходимых для обеспечения устойчивости предприятий в условиях цифровой трансформации.

Ректор КГЭУ Эдвард Абдуллазянов отметил: «Это соглашение — шаг к формированию современной системы подготовки кадров для энергетики. Сегодня отрасли нужны специалисты, которые не только владеют фундаментальными знаниями, но и готовы работать в условиях цифровой трансформации и растущих киберрисков.КГЭУ как профильный энергетический университет видит свою задачу в том, чтобы обеспечивать эту подготовку на всех уровнях — от студентов до действующих специалистов предприятий. Объединение усилий с индустриальными и образовательными партнерами позволяет нам формировать практико-ориентированные программы, максимально приближенные к реальным задачам отрасли. Уверен, что реализация соглашения станет вкладом в устойчивое развитие топливно-энергетического комплекса и подготовку специалистов, способных обеспечивать надежность и безопасность энергетической инфраструктуры страны».

Реализация соглашения позволит сформировать единый контур подготовки кадров для энергетической отрасли, обеспечить более тесную связку между образованием, наукой и реальными задачами предприятий, а также подготовку специалистов, востребованных в условиях цифровой трансформации отрасли.