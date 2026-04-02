Positive Technologies планирует выплатить дивиденды по итогам 2025 года

Совет директоров Positive Technologies (эмитент ПАО «Группа Позитив») созвал внеочередное Общее собрание акционеров и рекомендовал принять решение о выплате дивидендов акционерам компании. Сумма рекомендованных к выплате дивидендов составляет 2 млрд руб., или 28,08 рубля на одну акцию. Возобновление дивидендных выплат подтверждает успешную трансформацию бизнеса и возвращение компании к росту бизнес-показателей при высокой финансовой эффективности. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

Вопрос об утверждении дивидендов вынесен на рассмотрение внеочередным Общим собранием акционеров, которое пройдет в форме заочного голосования 6 мая 2026 г. Согласно действующей дивидендной политике компании, на выплату дивидендов может быть направлено от 50% до 100% чистой управленческой прибыли (NIC) по итогам года, при условии уровня долговой нагрузки (отношение чистого долга к EBITDA) ниже 2,5.

«Positive Technologies в 2025 г. провела существенную трансформацию, что позволило нам вернуться к росту отгрузок компании выше динамики рынка и при этом продемонстрировать высокую операционную эффективность бизнеса. Одной из ключевых задач 2025 г. была финансовая стабильность — оптимизация уровня расходов, снижение уровня долговой нагрузки, изменение структуры кредитного портфеля и возвращение чистой управленческой прибыли (NIC) в положительную зону. Именно этот показатель выступает основным индикатором при рассмотрении вопроса о выплате дивидендов. Предварительные результаты 2025 г. по отгрузкам и NIC, а также фактически достигнутое снижение уровня долговой нагрузки позволяют нам рекомендовать Совету директоров принять решение о возобновлении дивидендных выплат. Мы уверены, что акционеры позитивно оценят этот шаг со стороны компании, полностью соответствующий нашей дивидендной политике и свидетельствующий о высокой степени финансовой устойчивости бизнеса», — сказал Андрей Кузин, операционный директор Positive Technologies.

Совет директоров компании также рекомендовал акционерам утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, — 17 мая 2026 г. Компания планирует осуществить выплату в максимально сжатые сроки после реализации всех необходимых корпоративных действий.

Рекомендованные дивиденды планируются к выплате по результатам деятельности компании за 2025 г., однако в связи с особенностью внутригруппового распределения прибыли и для ускорения выплат акционерам формально источником выплат в материалах собрания будет обозначена чистая прибыль компании за I квартал 2026 г.