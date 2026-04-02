«СерчИнформ FileAuditor» расширил контроль файловых серверов на Linux

«СерчИнформ» увеличил возможности DCAP-системы «СерчИнформ FileAuditor» для Linux-инфраструктур. Теперь решение может брать под контроль файловые серверы и сетевые хранилища под управлением Linux, где хранятся корпоративные данные, а также учитывает их объем. Об этом CNews сообщили представители «СерчИнформ».

Новый подход позволяет контролировать файловые репозитории, корпоративные архивы и общие папки, где хранится много данных – от проектной документации до резервных копий. Компании могут заранее рассчитать необходимые ресурсы при внедрении FileAuditor по объему контролируемых хранилищ. Такой расчет удобен, чтобы предсказуемо контролировать расход мощностей DCAP-системы и управлять ими, если аудит понадобится расширить. Это особенно важно для компаний, которые в процессе импортозамещения активно наращивают Linux-инфраструктуру.

«В современном ландшафте угроз безопасность данных не может ограничиваться только контролем конечных точек, – сказал Алексей Парфентьев, заместитель генерального директора по инновационной деятельности «СерчИнформ». – Файловые серверы и хранилища – это фундамент корпоративной инфраструктуры, где накапливаются результаты работы компании за годы. Но парадокс в том, что именно эти накопители часто выпадают из периметра защиты: считается, что раз данные уже «внутри», то и риска нет. На практике же неконтролируемый доступ к файловым архивам, отсутствие аудита и классификации хранящейся информации создают бреши, через которые утекают данные. С новым функционалом FileAuditor мы даем компаниям с Linux-инфраструктурой инструмент для тотального контроля безопасности данных – от пользовательских рабочих станций до серверных хранилищ».

Контроль с «СерчИнформ FileAuditor» работает на ПК и файловых серверах под управлением Windows и импортонезависимых ОС Linux: Alt Linux, Astra Linux, «Ред ОС», CentOS, Ubuntu, SberOS и Debian. Система также поддерживает работу с популярными облаками (по протоколам S3, NextCloud, WebDav и др.), FTP-хранилищами, бизнес-сервисами с подсистемами обмена файлами: «Мой Офис», VK Workspace, «Яндекс 360», Microsoft 365, Jira, Confluence и др. Это делает защиту файлов доступной для бизнес-инфраструктур в любой конфигурации, в том числе гибридных.