Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

«СерчИнформ FileAuditor» расширил контроль файловых серверов на Linux

«СерчИнформ» увеличил возможности DCAP-системы «СерчИнформ FileAuditor» для Linux-инфраструктур. Теперь решение может брать под контроль файловые серверы и сетевые хранилища под управлением Linux, где хранятся корпоративные данные, а также учитывает их объем. Об этом CNews сообщили представители «СерчИнформ».

Новый подход позволяет контролировать файловые репозитории, корпоративные архивы и общие папки, где хранится много данных – от проектной документации до резервных копий. Компании могут заранее рассчитать необходимые ресурсы при внедрении FileAuditor по объему контролируемых хранилищ. Такой расчет удобен, чтобы предсказуемо контролировать расход мощностей DCAP-системы и управлять ими, если аудит понадобится расширить. Это особенно важно для компаний, которые в процессе импортозамещения активно наращивают Linux-инфраструктуру.

«В современном ландшафте угроз безопасность данных не может ограничиваться только контролем конечных точек, – сказал Алексей Парфентьев, заместитель генерального директора по инновационной деятельности «СерчИнформ». – Файловые серверы и хранилища – это фундамент корпоративной инфраструктуры, где накапливаются результаты работы компании за годы. Но парадокс в том, что именно эти накопители часто выпадают из периметра защиты: считается, что раз данные уже «внутри», то и риска нет. На практике же неконтролируемый доступ к файловым архивам, отсутствие аудита и классификации хранящейся информации создают бреши, через которые утекают данные. С новым функционалом FileAuditor мы даем компаниям с Linux-инфраструктурой инструмент для тотального контроля безопасности данных – от пользовательских рабочих станций до серверных хранилищ».

Контроль с «СерчИнформ FileAuditor» работает на ПК и файловых серверах под управлением Windows и импортонезависимых ОС Linux: Alt Linux, Astra Linux, «Ред ОС», CentOS, Ubuntu, SberOS и Debian. Система также поддерживает работу с популярными облаками (по протоколам S3, NextCloud, WebDav и др.), FTP-хранилищами, бизнес-сервисами с подсистемами обмена файлами: «Мой Офис», VK Workspace, «Яндекс 360», Microsoft 365, Jira, Confluence и др. Это делает защиту файлов доступной для бизнес-инфраструктур в любой конфигурации, в том числе гибридных.

Киберразведка, которая защищает бизнес: обзор нового российского решения

В российских ИТ новый парадокс – программистов стало слишком много, а безопасников катастрофически не хватает

Демид Балашов, «Мегафон»: Классические средства сетевой безопасности не понимают логику веб-приложений

Миллионы программистов в большой беде. Хакерами взломана одна из самых популярных библиотек JavaScript

Почему для бизнеса доверие к вендору оказалось важнее функциональности продуктов

«Цифра» дала сбой. Гигантский порт перешел на бумажный документооборот из-за атаки хакеров

Лучшие флагманские TWS-наушники 2026 года: хиты продаж

Обзор смартфона RIKOR NEURO S5 — первый тест в России

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Финал эволюции динозавров — в Сахаре обнаружена «адская цапля» с гигантским гребнем-лезвием

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд
