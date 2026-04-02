Вскрытие технологий: МФТИ и Positive Technologies запускают первую в России специализацию по реверс-инжинирингу

МФТИ и компания Positive Technologies объявляют о старте совместного проекта по развитию инженерных талантов и подготовке ИБ-специалистов. Соответствующее соглашение стороны подписали 1 апреля 2026 г. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

С начала нового учебного года будет запущена программа бакалавриата «Разработка систем кибербезопасности и реинжиниринг киберфизических систем». Базовая кафедра будет создана в Высшей школе программной инженерии (ВШПИ).

Подготовка будет проходить по двум направлениям: разработка ПО для информационной безопасности и исследование защищенности объектов — от физических устройств до программного обеспечения. В рамках обоих профилей студенты будут углубленно изучать архитектуру компьютеров и операционных систем, методы поиска дефектов и уязвимостей в программном коде, микроэлектронике и аппаратном обеспечении, в том числе с применением методов реверс-инжиниринга (обратной разработки).

Помимо фундаментальной математической и инженерной подготовки, с первого семестра студенты начнут посещать профильные занятия и проходить практику на базе инфраструктуры Positive Technologies — учебного класса и лаборатории, оснащенной современным оборудованием. Это позволит начинающим специалистам с высоким исследовательским потенциалом решать сложные задачи кибербезопасности уже в начале обучения. Практические занятия будут проводить эксперты Positive Technologies, которые ежедневно занимаются поиском уязвимостей в киберфизических системах и разработкой средств защиты.

Киберфизические системы — основа четвертой промышленной революции (индустрии 4.0). Они применяются в сложных устройствах и комплексах, где программный код управляет физическими процессами — от автономных роботов на заводах и беспилотных автомобилей до умных сетей электроснабжения и роботизированного медицинского оборудования. Реверс-инжиниринг позволяет заглянуть внутрь таких закрытых цифровых систем и понять, как они работают. Специалисты по информационной безопасности используют этот метод для «препарирования» сложных устройств и ПО без исходной документации и кода, чтобы на основе полученных знаний создавать средства защиты. Такой подход применяют и злоумышленники: он позволяет находить уязвимости и создавать вредоносное ПО. Поэтому навыки реверс-инжиниринга становятся критически важными для тех, кто строит киберзащиту.

«Открытие новой специализации — наш ответ на ключевые технологические вызовы. Реверс-инжиниринг киберфизических систем перестал быть узким направлением и уверенно стал мейнстримом современной информационной безопасности. Для студентов Высшей школы программной инженерии это возможность нарастить самые актуальные компетенции на стыке программирования и аппаратного обеспечения. Мы создаем среду, где будущие специалисты смогут всесторонне развить свои инженерные навыки, исследуя объекты любой сложности — от микроэлектроники до промышленного ПОВо время обучения студенты овладеют компетенциями, которые особенно важны для обеспечения информационной безопасности. Это позволит им сразу после выпуска приступить к полноценной профессиональной деятельности», — отметил директор Высшей школы программной инженерии Алексей Малеев.

«Мы поставили перед собой амбициозную задачу создать устойчивую систему подготовки исследователей в сфере ИБ. Команда экспертов Positive Technologies — многие из них преподаватели с большим стажем — готова делиться своим практическим опытом и знаниями. Для студентов мы создаем специализированную лабораторию с новейшим оборудованием — место для интеллектуальной и творческой работы, которая лежит в основе реверс-инжиниринга и исследований в области безопасности. Здесь уже с первого курса можно развивать прикладные навыки. Именно такой подход позволит подготовить инженеров, способных решать задачи национального масштаба в сфере кибербезопасности», — сказал Алексей Усанов, руководитель R&D-центра Positive Labs.

Приемная кампания стартует летом 2026 г., количество мест — 36. Новый курс бакалавриата откроется в рамках действующей конкурсной группы по направлению «Программная инженерия». Абитуриентам предстоит пройти собеседование, которое поможет точнее определить профессиональные интересы и образовательный трек.