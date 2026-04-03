«Информзащита»: образование вошло в число главных целей DDoS-атак

Специалисты компании «Информзащита» выявили рост числа DDoS-атак на организации образовательной сферы за первые три месяца 2026 г. По итогам анализа сетевого трафика доля образовательных учреждений в общем объеме DDoS-инцидентов достигла 21%, тогда как годом ранее этот показатель не превышал 12%. При этом общее количество атак в сегменте увеличилось на 34% год к году, несмотря на умеренное снижение общего числа DDoS-кампаний на рынке примерно на 12%.

Пик атак приходится на периоды экзаменационных сессий и приемных кампаний, но в 2026 г. доля атак вне этих окон выросла с 22% до 39%. Это говорит о том, что образовательные организации рассматриваются злоумышленниками не только как удобная цель для краткосрочного давления, но и как стабильный элемент инфраструктуры с предсказуемыми нагрузками и ограниченными возможностями защиты.

Образовательный сектор остается привлекательной целью для злоумышленников по нескольким причинам. Прежде всего речь идет о большом объеме персональных данных учащихся, сотрудников и абитуриентов, а также о разветвленной цифровой среде, где одновременно используются личные кабинеты, дистанционные платформы, электронный документооборот и сервисы для приема и тестирования. Дополнительный риск создают высокая сезонная нагрузка в периоды экзаменов и приемной кампании, большое число учетных записей с разным уровнем доступа и не всегда однородный уровень защиты ИТ-инфраструктуры. В результате атаки на образовательные организации позволяют не только похищать данные, но и нарушать работу критически важных для учебного процесса сервисов.

Средняя продолжительность DDoS-инцидента сократилась до 18-22 минут, тогда как в 2025 г. она находилась на уровне 35-40 минут. Одновременно средняя мощность атаки выросла примерно на 60% и достигла в среднем 3,4-3,8 Гбит/с. Кратковременное отключение систем дистанционного обучения или порталов подачи документов приводит к прямым операционным потерям и репутационным рискам.

Причины смещения фокуса в сторону образования лежат в сочетании технологических и организационных факторов. Массовое внедрение LMS-платформ, онлайн-экзаменов и гибридных форм обучения привело к формированию распределенной ИТ-инфраструктуры с большим числом внешних точек доступа. При этом бюджеты на информационную безопасность в образовательных учреждениях обычно сильно ограничены. К этому добавляется высокая зависимость от доступности сервисов в строго определенные периоды, что делает даже кратковременные сбои чувствительными. Отдельную роль играет доступность сервисов DDoS-for-hire. Стоимость базовой атаки очень невелика, что снижает порог входа и расширяет круг потенциальных инициаторов, включая студентов и абитуриентов.

В отраслевом разрезе образование занимает 24% всех зафиксированных DDoS-инцидентов, телеком-сектор – 21%, финансовые организации – 18%, ритейл – 14%, государственные сервисы – 13%, прочие отрасли – около 10%. При этом именно в образовательном сегменте наблюдается наибольший рост доли атак, тогда как в телекоме и финансах фиксируется постепенное снижение относительных показателей за счет повышения зрелости защитных механизмов.

«Атаки на образовательные учреждения редко направлены на извлечение прямой финансовой выгоды. В большинстве случаев речь идет о нарушении доступности сервисов в критические периоды. Злоумышленники используют точечные, но достаточно мощные всплески трафика, чтобы перегрузить каналы или приложения. При отсутствии автоматизированной защиты даже 15-20 минут достаточно, чтобы остановить работу», – отметил Анатолий Песковский, руководитель направления анализа защищенности IZ:SOC «Информзащиты».

Большинство образовательных организаций не относятся к субъектам критической информационной инфраструктуры по 187-ФЗ, а значит, обязательных требований к устойчивости и непрерывности работы сервисов для них не установлено. 152-ФЗ обязывает защищать персональные данные, но не регулирует доступность систем. Это структурная причина того, почему уровень защиты в секторе системно ниже, чем в финансах или телекоме, где регуляторные требования напрямую влияют на бюджеты и архитектуру защиты.

Практика показывает, что реактивные меры не дают необходимого результата из-за сокращения длительности атак. Эффективная стратегия строится вокруг постоянной фильтрации трафика, использования распределенных точек очистки и автоматического включения механизмов защиты при аномалиях. Дополнительно требуется сегментация инфраструктуры, чтобы критичные сервисы не зависели от единой точки отказа. Для образовательных организаций актуально вынесение публичных сервисов в защищенные облачные среды и регулярное тестирование сценариев перегрузки. Важным элементом становится и организационная готовность, включая регламент реагирования и взаимодействие с провайдерами связи.