Обновление «Гарда Anti-DDoS» усиливает защиту веб-приложений и упрощает работу с инцидентами

Компания «Гарда» выпустила обновленную версию «Гарда Anti-DDoS». Решение усиливает защиту на уровне приложений и делает управление системой более доступным за счет нового модуля и упрощенного интерфейса. Оно помогает точечно блокировать атаки, снижать нагрузку на специалистов и быстрее реагировать на инциденты. Об этом CNews сообщили представители «Гарда».

«Гарда Anti-DDoS» – программный комплекс, направленный на защиту сетевой инфраструктуры от сложных комбинированных DDoS-атак на уровнях L3-L7.

Модуль L7-экран. В новой версии «Гарда Anti-DDoS» реализован модуль L7-экран, предназначенный для фильтрации шифрованного трафика на прикладном уровне. Инструмент обнаруживает и останавливает вредоносные веб-запросы без блокировки IP-адреса источника. Модуль выявляет и предотвращает SQL-инъекции, XSS, RFI и другие атаки. L7-экран дополняет эшелонированную систему безопасности Anti-DDoS, усиливая защиту на уровне приложений.

Упрощенный вариант интерфейса – Anti-DDoS Core. Новый режим позволяет быстрее развернуть защиту объектов и работать с комплексом без необходимости глубокого погружения в сетевые протоколы и сложные настройки. Это снижает порог входа для пользователей и упрощает реагирование на инциденты, что особенно важно в условиях ограниченности ресурсов ИБ-команд.

Расширение возможности анализа журналов веб-серверов. В систему добавлена поддержка произвольных атрибутов. Это позволяет создавать шаблоны выявления угроз на основе дополнительных полей логов, даже если они не были заранее описаны. Такой подход повышает точность выявления источников вредоносного трафика.

«Обновление «Гарда Anti-DDoS» направлено на повышение эффективности защиты при одновременном снижении сложности эксплуатации. Улучшенный инструментарий позволяет заказчикам быстрее выявлять угрозы, точнее реагировать на атаки и адаптировать систему под актуальные сценарии использования», – отметил Вадим Солдатенков, руководитель группы продуктов «Гарда Anti-DDoS».