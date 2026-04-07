Половина государственных организаций тратят на информационную безопасность до 1 млн руб. в год

Компания «СерчИнформ» представила результаты исследования уровня информационной безопасности в государственных организациях за 2025 г. В опросе приняли участие специалисты по ИБ из 414 госорганизаций различного масштаба. Об этом CNews сообщили представители «СерчИнформ».

Бюджеты на ИБ

Согласно исследованию, 32% государственных учреждений сообщили о росте своих бюджетов на информационную безопасность, больше половины (52%) – оставили финансирование на текущем уровне, 16% – сократили расходы на ИБ.

Эксперты «СерчИнформ» также проанализировали, на какие ИБ-меры российские государственные организации направляли бюджеты в 2025 г. Большинство опрошенных выделяли средства на продление лицензионных ключей (86%), закупку отечественного ПО (64%) и отечественного оборудования (50%). В меньшей степени в 2025 г. госорганизации направляли бюджеты на масштабирование имеющихся средств защиты (18%), приобретение импортного оборудования (3%) и ПО (2%).*

Рост ИБ-бюджетов в государственных организациях вызван несколькими факторами. На первом месте стоят требования регуляторов – 60% опрошенных отмечают, что нормативные требования стимулируют увеличение инвестиций в защиту данных и инфраструктуры. Еще один не менее важный фактор для 50% госорганизаций – импортозамещение. Также для 35% респондентов одной из причин увеличения бюджетов стал рост цен на ПО и оборудование из-за инфляции. Лишь 18% организаций основной причиной увеличения бюджетов назвали защиту от киберугроз.*

34% опрошенных выделяют на информационную безопасность до 500 тыс. руб. 15% организаций тратят на покупку защитных решений от 500 тыс. до 1 млн руб. в год. 10 и более млн руб. выделяют лишь 11% организаций. 9% организаций не располагают бюджетами на ИБ.

Инструменты Защиты

Эксперты «СерчИнформ» выяснили, какие российские средства защиты информации используют в государственных организациях. Большинство организаций используют антивирус (93%), криптографические СЗИ (75%), встроенные средства ИБ в ОС (55%). Более половины организаций используют отечественные NGFW (54%). DLP-системы для защиты информации от утечек внедрили лишь в 24% государственных организаций.*

«На внедрение дополнительных классов ИБ-средств влияет вступление в силу новых актов регулирования, в частности, положений 187-ФЗ, устанавливающих обязанность организаций госсектора взаимодействовать с ГосСОПКА, а также приказа ФСТЭК № 117. Выполнение этих требований на практике без расширения ИБ-инструментария невозможно. Внедрение ИБ-средств отдельных классов (SIEM и DLP) предусматривается действующими предписаниями властей или заложено в проекты актов, которые будут приняты в 2026 г. Организации уже планируют качественное усиление ИБ: это заметно по данным об объемах и структуре ИБ-финансирования. Поэтому в 2026 году следует ожидать рост числа организаций госсектора, использующих продвинутые решения для мониторинга ИБ (SIEM, EDR/XDR), защиты сетевого периметра (NGFW), предотвращения утечек информации (DLP)», – сказал Дмитрий Вощуков, GR-специалист «СерчИнформ»

Государственные организации при выборе средств защиты информации (СЗИ) в первую очередь ориентируются на функциональность решений – 52%. Не менее важным для 45% опрошенных является гибкость лицензирования. Также одним из основных критериев выбора СЗИ 44% заказчиков назвали соответствие нормативным требованиям и стандартам.*

Ситуация с ИБ-кадрами в госсекторе

По данным исследования, дефицит ИБ-специалистов продолжает расти, об этом заявили 14% опрошенных. В разной степени нехватку кадров ощущают 78% госорганизаций. Лишь 5% – считают, что специалистов на рынке достаточно, 17% – не испытывают сложностей с наймом ИБ-кадров.

57% опрошенных государственных организаций видят решение проблемы нехватки кадров в профессиональной переподготовке своих сотрудников. 25% респондентов предпочитают привлекать готовых специалистов с рынка. 33% – рассказали, что нанимают студентов/выпускников, а 20% привлекают внешних специалистов и сторонних подрядчиков (аутсорсинг, SOC).*

* – вопросы с возможностью выбрать несколько вариантов ответов.

«СерчИнформ» проводит исследование «Ситуация с ИБ в компаниях России» девятый год подряд. Респонденты – специалисты по информационной безопасности организаций из различных отраслей.