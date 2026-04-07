Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Реализована интеграция SIEM Alertix с индикаторами компрометации «Технологий киберугроз»

Российский производитель ПО для информационной безопасности NGR Softlab сообщил об интеграции SIEM Alertix с сервисом CTT Threat Feed, реализованной в рамках технологического партнерства с компанией «Технологии киберугроз» (CyberThreatTech). Интеграция расширяет возможности SIEM Alertix по обнаружению актуальных угроз и сокращает время работы аналитиков.

Новый функционал позволяет SIEM Alertix автоматически получать индикаторы компрометации (IoC) от сервиса CTT Threat Feed компании «Технологии киберугроз». Эти данные включают в себя вредоносные IP-адреса, домены, URL-ссылки, хеши файлов и другие цифровые отпечатки, связанные с известными кибератаками, фишинговыми кампаниями и активностью вредоносного ПО.

Сервис CTT Threat Feed от «Технологий киберугроз» собирает сведения из более чем 260 источников, включая социальные сети, онлайн-песочницы и CTI-отчеты. Далее они проходят проверку, фильтруются, обогащаются дополнительным контекстом и ранжируются по уровню опасности. В Alertix индикаторы поступают уже в подготовленном виде, что позволяет аналитикам оперативно выявлять реальные угрозы, сокращает время на их расследование и снимает с заказчиков задачу искать и анализировать данные самостоятельно.

«SIEM Alertix является гибкой платформой, открытой для партнерства. Мы постоянно ищем способы повысить эффективность работы системы и предоставить клиентам удобные инструменты для снижения среднего MTTD и MTTR (среднего времени обнаружения угрозы и реагирования). Партнерство с «Технологиями киберугроз» – еще один шаг в этом направлении», – сказал Илья Одинцов, менеджер по продукту NGR Softlab.

«Интеграция нашего сервиса CTT Threat Feed с SIEM Alertix от NGR Softlab – значимый шаг в развитии нашей сети технологических партнерств. SIEM – это одно из ключевых решений, работающих с индикаторами компрометации. Формирование событий безопасности и обогащение инцидентов данными Cyber Threat Intelligence технического уровня позволяют не только оперативно подсветить оператору SIEM потенциально наиболее опасные активности, но и выявлять атаки на самом раннем этапе», – сказал Николай Арефьев, генеральный директор компании «Технологии киберугроз».

Другие материалы рубрики

Демид Балашов, «Мегафон»: Классические средства сетевой безопасности не понимают логику веб-приложений

Трамп сократил расходы США на кибербезопасность на $707 миллионов

Киберразведка, которая защищает бизнес: обзор нового российского решения

В российских ИТ новый парадокс – программистов стало слишком много, а безопасников катастрофически не хватает

VPN под ударом. Рынок VDI ждет бурный рост?

Миллионы программистов в большой беде. Хакерами взломана одна из самых популярных библиотек JavaScript

Гаджеты и аксессуары для рабочего стола, которые помогут снять стресс: выбор ZOOM

Лучшие флагманские TWS-наушники 2026 года: хиты продаж

Обзор смартфона RIKOR NEURO S5 — первый тест в России

Показать еще

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света

Финал эволюции динозавров — в Сахаре обнаружена «адская цапля» с гигантским гребнем-лезвием

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф
Показать еще