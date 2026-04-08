UserGate и Nubes запускают облачный сервис для защиты веб‑приложений

UserGate, российский разработчик решений в области информационной безопасности и архитектор сетевого доверия, и компания Nubes, провайдер облачных сервисов для бизнеса, объявили о начале предоставления услуги Nubes Cloud WAF на базе межсетевого экрана для защиты веб‑приложений UserGate WAF (uWAF).

Услуга Nubes Cloud WAF нацелена на представителей малого и среднего бизнеса, которые стремятся обеспечить защиту своих веб‑ресурсов и при этом избежать инвестиций в приобретение ПО и оборудования, а также сократить совокупную стоимость владения решением. Новая услуга будет актуальна и для крупных компаний, которые стремятся развернуть дополнительные сервисы безопасности. Таким клиентам Nubes и UserGate предлагают комплексный облачный сервис на базе импортонезависимого сертифицированного решения uWAF, который позволит избежать капитальных затрат, связанных с приобретением ПО, выделением необходимых серверов и администрированием. При этом срок внедрения решения сократится с нескольких недель до нескольких часов. В свое распоряжение клиенты получат всегда актуальную версию uWAF, обеспеченную вычислительными мощностями с быстрым масштабированием и поддержкой облачного провайдера.

«Для многих клиентов серьезным препятствием становится высокая стоимость владения WAF. Это проблема не только заказчиков, но и наша проблема как вендора. Поэтому мы стремились предложить рынку uWAF не только в виртуальной версии или в составе аппаратной платформы, но и как облачное SaaS‑решение. Первым провайдером, который будет предлагать услуги «WAF как сервис» на базе uWAF, станет компания Nubes. Мы активно взаимодействовали с партнерами в течение последних месяцев, специалисты провайдера тестировали uWAF, сформировали целый пакет предложений, который касался и функциональности продукта, и особенностей его использования в качестве услуги. Сотрудничество с Nubes позволит нам не только обеспечить потребности клиентов, которые стремятся защитить свои веб‑приложения, но и послужит драйвером новой модели потребления uWAF», — сказал менеджер по развитию UserGate WAF Виталий Абрамович.

По данным компании Nubes, веб‑сайт условного интернет‑магазина сканируется ботами на наличие уязвимостей каждые 3–5 минут. Специалисты провайдера выяснили, что за последний год число атак на ресурсы заказчиков возросло на 65%. И если компания не использует для защиты своих веб‑приложений современные решения, утечка данных неизбежна. При этом, помимо компрометации данных, заказчик столкнется с такими последствиями, как штрафы со стороны регуляторов и репутационный ущерб. В этой связи компании-заказчику необходимы инвестиций в WAF‑решение, а также наем как минимум двух специалистов для его обслуживания. Использование WAF в качестве услуги в данном случае становится простым, действенным и экономичным способом обеспечения защиты своих веб‑приложений.

«Нашим клиентам стала доступна услуга, в основе которой лежит решение ведущего российского вендора средств сетевой безопасности. Она доступна всем заинтересованным заказчикам уже сегодня — всего через несколько часов они смогут начать использование эффективного инструмента защиты веб‑приложений, оплачивая его по модели OPEX (операционные расходы). Nubes Cloud WAF легко масштабируется в соответствии с текущими потребностями компании, услуга обеспечена поддержкой наших специалистов и экспертизой UserGate, а его присутствие в реестре российского ПО гарантирует, что безопасность веб‑приложений не будет зависеть от односторонних решений иностранных вендоров», — сказал руководитель команды киберзащиты в облачном провайдере Nubes Дмитрий Шкуропат.