Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

ГК «Солар» увеличила выручку до 25,6 млрд рублей по итогам 2025 года

Группа компаний «Солар» (дочерняя компания «Ростелекома»), российский провайдер комплексной кибербезопасности, представила результаты деятельности за 2025 г. по данным управленческого учета в соответствии со стандартами МСФО.

Выручка «Солара» выросла на 15,3% год к году до 25,6 млрд руб., что подтверждает устойчивые позиции группы на российском рынке кибербезопасности и способность наращивать бизнес в непростых экономических условиях.

Выручка от продаж продуктов выросла на 15,6% год к году до 5,1 млрд руб. за 2025 г. благодаря активному развитию продуктового портфеля. Доля выручки продуктового направления сохранилась на уровне прошлого года и составила 20%.

Выручка от сервисов информационной безопасности за 2025 г. выросла на 15,2% год к году до 20,6 млрд рублей на фоне расширения спроса на собственные решения и продукты, интегрированные в комплексные проекты, а также на услуги комплексной кибербезопасности группы.

Клиентская база группы насчитывала около 1,5 тыс. российских компаний на конец 2025 г., что в 1,5 раза больше, чем годом ранее.

Андрей Головкин, Fix Price: Любой ИИ-сервис изначально должен проектироваться с учетом роста

Показатель OIBDA находится в уверенной положительной зоне и составил 4,8 млрд руб. в 2025 г.

Рентабельность по OIBDA составила 19% в 2025 г. по сравнению с 24% годом ранее.

Игорь Ляпунов, генеральный директор ГК «Солар», сказал: «В 2025 г. завершился период предыдущей пятилетней стратегии ГК “Солар”. Мы росли быстрыми темпами, опережая рынок и конкурентов, активно инвестировали в перспективные сегменты рынка, обеспечили лидерство в сегменте сервисов ИБ, развивали вендорское направление и качественно усилили команду. По результатам этого периода мы достигли значительных успехов — компания стала одним из признанных лидеров рынка. Прошлый год стал отправной точкой для перестройки и адаптации рынка ИБ. В условиях экономической турбулентности и возросшей конкуренции “Солар” пересмотрел свою стратегию и запустил программу операционного совершенства, заложив основы для дальнейшего уверенного развития компании. Несмотря на макроэкономическое давление, в 2025 г. нам удалось продемонстрировать двузначный рост выручки на уровне рынка и увеличить клиентскую базу на 50% до почти 1,5 тыс. клиентов, преимущественно за счет маржинального B2B-сегмента. И хотя текущие операционные и финансовые показатели не в полной мере соответствуют нашим ожиданиям, наша бизнес-модель остается устойчивой. В уходящем году мы запустили 12 новых сервисов и 12 обновлений флагманов, включая наши продукты Solar SIEM, Dozor, webProxy, inRights и appScreener. Планомерное развитие вендорской модели позволило нам увеличить выручку от продуктов в соответствии с темпами рынка, а в сервисах мы показали рост чуть выше рынка. Стратегия развития нашего портфеля на горизонте до 2030 г. учитывает мировые и локальные тренды, в том числе бум технологий на базе ИИ. Мы уже сейчас видим, что искусственный интеллект перешел на сторону атакующих. Растут масштабы и охваты кибератак, увеличивается число киберпреступников, а стремительное развитие ИИ способствует снижению порога входа. В 2026 г. “Солар” будет целенаправленно развивать свои решения как в парадигме внедрения в них ИИ, так и для защиты заказчиков от нового источника угроз. В рамках стратегии развития до 2030 г. мы фокусируемся на качественном росте клиентской базы и операционной эффективности. Ключевые инициативы, которые приблизят нас к этому результату, — клиентоцентричный подход и бескомпромиссное качество востребованных решений. Все это обеспечит нам лидерство в актуальном киберландшафте и позволит выйти на новый уровень в 2026 г.».

