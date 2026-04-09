ГК «Солар» увеличила выручку до 25,6 млрд рублей по итогам 2025 года

Группа компаний «Солар» (дочерняя компания «Ростелекома»), российский провайдер комплексной кибербезопасности, представила результаты деятельности за 2025 г. по данным управленческого учета в соответствии со стандартами МСФО.

Выручка «Солара» выросла на 15,3% год к году до 25,6 млрд руб., что подтверждает устойчивые позиции группы на российском рынке кибербезопасности и способность наращивать бизнес в непростых экономических условиях.

Выручка от продаж продуктов выросла на 15,6% год к году до 5,1 млрд руб. за 2025 г. благодаря активному развитию продуктового портфеля. Доля выручки продуктового направления сохранилась на уровне прошлого года и составила 20%.

Выручка от сервисов информационной безопасности за 2025 г. выросла на 15,2% год к году до 20,6 млрд рублей на фоне расширения спроса на собственные решения и продукты, интегрированные в комплексные проекты, а также на услуги комплексной кибербезопасности группы.

Клиентская база группы насчитывала около 1,5 тыс. российских компаний на конец 2025 г., что в 1,5 раза больше, чем годом ранее.

Показатель OIBDA находится в уверенной положительной зоне и составил 4,8 млрд руб. в 2025 г.

Рентабельность по OIBDA составила 19% в 2025 г. по сравнению с 24% годом ранее.

Игорь Ляпунов, генеральный директор ГК «Солар», сказал: «В 2025 г. завершился период предыдущей пятилетней стратегии ГК “Солар”. Мы росли быстрыми темпами, опережая рынок и конкурентов, активно инвестировали в перспективные сегменты рынка, обеспечили лидерство в сегменте сервисов ИБ, развивали вендорское направление и качественно усилили команду. По результатам этого периода мы достигли значительных успехов — компания стала одним из признанных лидеров рынка. Прошлый год стал отправной точкой для перестройки и адаптации рынка ИБ. В условиях экономической турбулентности и возросшей конкуренции “Солар” пересмотрел свою стратегию и запустил программу операционного совершенства, заложив основы для дальнейшего уверенного развития компании. Несмотря на макроэкономическое давление, в 2025 г. нам удалось продемонстрировать двузначный рост выручки на уровне рынка и увеличить клиентскую базу на 50% до почти 1,5 тыс. клиентов, преимущественно за счет маржинального B2B-сегмента. И хотя текущие операционные и финансовые показатели не в полной мере соответствуют нашим ожиданиям, наша бизнес-модель остается устойчивой. В уходящем году мы запустили 12 новых сервисов и 12 обновлений флагманов, включая наши продукты Solar SIEM, Dozor, webProxy, inRights и appScreener. Планомерное развитие вендорской модели позволило нам увеличить выручку от продуктов в соответствии с темпами рынка, а в сервисах мы показали рост чуть выше рынка. Стратегия развития нашего портфеля на горизонте до 2030 г. учитывает мировые и локальные тренды, в том числе бум технологий на базе ИИ. Мы уже сейчас видим, что искусственный интеллект перешел на сторону атакующих. Растут масштабы и охваты кибератак, увеличивается число киберпреступников, а стремительное развитие ИИ способствует снижению порога входа. В 2026 г. “Солар” будет целенаправленно развивать свои решения как в парадигме внедрения в них ИИ, так и для защиты заказчиков от нового источника угроз. В рамках стратегии развития до 2030 г. мы фокусируемся на качественном росте клиентской базы и операционной эффективности. Ключевые инициативы, которые приблизят нас к этому результату, — клиентоцентричный подход и бескомпромиссное качество востребованных решений. Все это обеспечит нам лидерство в актуальном киберландшафте и позволит выйти на новый уровень в 2026 г.».