«Бастион» и МГТУ им. Н.Э. Баумана запустили совместную программу дополнительного профессионального образования

Компания по информационной безопасности «Бастион» совместно с «Баумантех» (структурное подразделение МГТУ им. Н. Э. Баумана) запустили курс профессиональной переподготовки «Специалист по тестированию на проникновение». Об этом CNews сообщил представитель компании «Бастион».

Программа охватывает ключевые направления деятельности пентестера: от применения техник социальной инженерии до проведения анализа защищенности сервисов и приложений. Длительность курса составляет шесть месяцев, обучение будет проходить полностью в онлайн-формате. Слушатели программы развивают фундаментальные и прикладные навыки, необходимые для выполнения профессиональных задач в области тестирования на проникновение. Спикеры курса — действующие специалисты из «Бастиона» и преподаватели МГТУ им. Н. Э. Баумана. По результатам итоговой аттестации в конце обучения студенты получат диплом о профессиональной переподготовке.

«Отличительной особенностью данного курса является интеграция фундаментальной подготовки, предоставляемой университетом, и практических компетенций от экспертов индустрии. Возможность учиться у действующих профессионалов своего дела — большое преимущество в условиях быстроменяющегося мира. Сотрудничество с профильными компаниями позволяет делиться наиболее актуальными знаниями и навыками, востребованными в условиях современного рынка», — сказала Олеся Томах, преподаватель МГТУ им. Н. Э. Баумана.

«Развитие отрасли напрямую зависит от качества подготовки кадров. Участие в обучении будущих ИБ-специалистов — наш вклад в становление индустрии. Нам важно делиться собственной экспертизой, опытом и понимать интересы будущих коллег. Мы активно сотрудничаем с профильными вузами и ссузами на территории РФ и уже не в первый раз совместно с МГТУ им. Н. Э. Баумана реализуем образовательные инициативы, направленные на развитие инженерной школы. Данный курс поможет начинающим специалистам освоить основы тестирования на проникновение и сделать первые шаги в профессии», — отметила Яна Ксендзовская, руководитель группы образовательных программ «Бастиона».