ГК «Солар» защищает веб-ресурсы Faberlic: более 550 млн атак заблокировано за год

Парфюмерно-косметическая компания Faberlic и ГК «Солар», архитектор комплексной кибербезопасности, продлевают успешное сотрудничество в области защиты веб-ресурсов ритейлера. Об этом CNews сообщил представитель ГК «Солар».

За 2025 г. сервис Solar WAF заблокировал 552 млн атак, что почти в 5 раз превышает показатели прошлого года. Под защитой «Солара» находятся 18 веб-ресурсов: сайты интернет-магазина Faberlic в 6 странах, мобильное приложение и мессенджеры, а также внутрикорпоративные веб-ресурсы компании.

Эксперты Solar WAF с 2023 г. защищают основные веб-ресурсы Faberlic от кибератак уровня приложений (L7), обеспечивая также прозрачное взаимодействие с другими ИБ-подрядчиками в рамках эшелонированной защиты. При этом в преддверии праздников, распродаж и различных маркетинговых акций, которые сопряжены с ростом трафика и повышенным интересом хакеров, «Солар» усиливает контур защиты на уровне технических ресурсов и команды.

Например, самая крупная вредоносная активность этого года была зафиксирована на сайте Faberlic в январе во время распродажи — за один день было выявлено и заблокировано почти 100 тыс. нелегитимных запросов. Ожидаемый всплеск веб-атак случился и в преддверии 8 Марта. Однако благодаря грамотной защите и в этом случае была обеспечена бесперебойная работа онлайн-ресурсов для пользователей.

Большая же часть всех веб-атак связана с попытками автоматизированных ботов найти уязвимости в веб-приложениях. Так, в первом квартале 2026 г. Solar WAF ежедневно блокировал 450–470 тыс. подобных активностей.

По соглашению об уровне сервиса, время реагирования на критичные инциденты не превышает 15 минут, а время устранения проблемы — 4 часов. Однако фактически специалисты «Солара» оказывают услуги в еще более сжатые сроки. Помимо непосредственно защиты, эксперты на своей стороне контролируют работоспособность подключенных к WAF ресурсов и обо всех признаках неполадок незамедлительно сообщают заказчику. Это в том числе помогает обеспечивать бесшовное взаимодействие между ИТ и ИБ и оперативно решать проблемы на стыке этих направлений.

«”Солар” нам помогает и, возможно, даже больше, чем в рамках сервиса. Они видят проблемы на тех активах, которые у них под защитой и сообщают об этом сразу. В рамках сервиса в том числе есть и возможность оперативного взаимодействия в обход тикетов по срочным вопросам. С командой мы можем также быстро обсудить и решить критические проблемы. Это помогает ИТ-подразделению решить возникшую проблему, которая может быть и не связана с безопасностью, или хотя бы ее подсветить и запланировать меры реагирования», — сказал Вадим Смирнов, директор по информационной безопасности Faberlic.

«Faberlic — один из самых прогрессивных и вовлеченных наших заказчиков. Компания активно использует все предоставляемые инструменты, включая личный кабинет ИБ и экстренный чат. Это позволяет не только повысить эффективность взаимодействия, но и минимизировать время реагирования на инциденты. Особенно ценно, что все наши взаимоотношения строятся на принципах равнозначного партнерства: специалисты Faberlic всегда учитывают наши рекомендации, а также своевременно оповещают нас о планируемых изменениях на своей стороне», — отметил Андрей Ерофеев, начальник отдела управления сервисами Solar MSS ГК «Солар».