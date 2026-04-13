Анатомия ландшафта киберугроз: ИТ-сектор вытеснил финансы из тройки самых атакуемых отраслей в 2025 году

По данным глобального отчета «Анатомия ландшафта киберугроз» от экспертов центра сервисов по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» (на основе данных Kaspersky Managed Detection and Response, Kaspersky Incident Response, Kaspersky Compromise Assessment и Kaspersky SOC Consulting), государственные учреждения и промышленность остаются самыми привлекательными целями для злоумышленников — в 2025 г. на них пришлось больше всего инцидентов высокой критичности. В топ-3 самых атакуемых отраслей также вошел ИТ-сектор, опередив сферу финансов. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Однако угроза для финансовых учреждений по-прежнему серьезна — сокращение доли критичных инцидентов связано с принимаемыми ими мерами защиты. Такие данные были представлены в рамках второй ежегодной конференции Kaspersky Future.

Атаки на госучреждения. В 2025 г. на государственный сектор пришлось 19% всех инцидентов высокой критичности. Среди них наиболее распространены сложные целевые атаки (APT) — их доля составила 33%. Это говорит о том, что злоумышленники прибегают к изощренным методам атак и постоянно их совершенствуют, чтобы обходить автоматизированные средства защиты. В госсекторе также распространены инциденты с использованием социальной инженерии (19%). Таким образом, сотрудники остаются одним из ключевых звеньев в цепочке атаки — поэтому организациям необходимо не только использовать технические меры защиты, но и повышать общий уровень киберкультуры. Кроме того, ограничение прав доступа и привилегий позволяет существенно снизить возможные последствия взлома учетных записей, особенно в крупных распределенных госструктурах.

Промышленность. Промышленность заняла второе место по доле инцидентов высокой критичности в 2025 г. (17%). Наиболее распространены APT-атаки (18%), инциденты с использованием вредоносного ПО (15%), а также методов социальной инженерии (21%). Это говорит о том, что промышленные предприятия сталкиваются с широким спектром киберугроз и становятся целью атакующих, преследующих разные мотивы.

ИТ-компании. В 2025 г. на эти компании пришлось 15% инцидентов высокой критичности. При этом в ИТ наблюдается самая высокая доля APT-атак среди всех отраслей — 41%. Таким образом, ИТ-компании являются приоритетной целью для злоумышленников, совершающих атаки на цепочки поставок и доверительные отношения. Среди других распространенных инцидентов — следы прошлых человекоуправляемых атак (17%), а также социальная инженерия (11%).

Финансы. Несмотря на то, что финансовый сектор выбыл из тройки самых атакуемых отраслей, он остается одной из ключевых мишеней для злоумышленников — на него пришлось 11% инцидентов высокой критичности в 2025 г. Среди них наибольшую долю занимает тестирование безопасности (36%). Это указывает на то, что финансовые учреждения применяют зрелый подход к обеспечению своей защиты, ориентированный на проактивные меры и соблюдение требований регуляторов. Доля APT-атак составила 12%, что ниже показателей других наиболее атакуемых отраслей.

Наименьшее число инцидентов высокой критичности в 2025 г. зафиксировано в СМИ (1%). Всплеск атак на СМИ наблюдался в 2022 г., после чего интерес атакующих к этой отрасли пошел на спад, и в 2025 г. вернулся на уровень 2020-2021 гг. В 2025 г. СМИ наиболее часто сталкивались с атаками с использованием социальной инженерии (33%). Это указывает на то, что злоумышленники пытаются использовать сотрудников медиакомпаний в качестве начального вектора для развития будущих атак.

«Государственный сектор, промышленность и ИТ наиболее привлекательны для злоумышленников из-за своего стратегического значения и геополитического фактора, связи с критической инфраструктурой и глобальными цепочками поставок. Данные 2025 г. подтверждают, что атаки на такие организации носят не массовый характер, а совершаются целенаправленно — и во многих случаях для того, чтобы обеспечить постоянный доступ к системе. Компании должны учитывать, что злоумышленники, планирующие целевые атаки, рано или поздно смогут найти способ проникнуть внутрь, поэтому необходимо сосредоточить усилия на раннем обнаружении инцидентов, их быстрой локализации и минимизации „окна возможностей” для атакующих. Таким образом, проактивный поиск угроз, непрерывный мониторинг и регулярная оценка компрометации становятся необходимостью для организаций из этих отраслей, независимо от их размера», — сказал Сергей Солдатов, руководитель центра мониторинга кибербезопасности «Лаборатории Касперского».

«Анатомия ландшафта киберугроз» — масштабный глобальный отчет, основанный на статистике инцидентов сервисов кибербезопасности Kaspersky Managed Detection and Response, Kaspersky Incident Response, Kaspersky Compromise Assessment и Kaspersky SOC Consulting. В нем описаны наиболее распространенные тактики, техники и инструменты атакующих, а также характеристики обнаруженных инцидентов и их распределение по регионам и отраслям. Исследование помогает разобраться, какие меры защиты наиболее эффективны для организаций.

Для защиты от сложных кибератак «Лаборатория Касперского» рекомендует компаниям: использовать решения для управляемой защиты, которые позволяют получить доступ к экспертным знаниям и глобальным данным об угрозах. Они обеспечивают круглосуточный мониторинг и охватывают весь цикл работы с инцидентами — от обнаружения до устранения, что помогает противостоять сложным кибератакам; воспользоваться услугами надежных ИБ-вендоров по SOC-консалтингу; применять решение для комплексной защиты всей ИТ-инфраструктуры.