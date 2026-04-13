Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность
|

Мошенники в 18 раз больше начали использовать сложные схемы с поочередными звонками татарстанцам

МТС с помощью сервиса «Защитник» проанализировала активность мошенников в I квартале 2026 г. в российских регионах. Если в 2025 г. злоумышленники часто ограничивались одним звонком, то теперь в ход идут две и более попытки обмануть россиян. Количество многоэтапных мошеннических звонков в адрес татарстанцев за I квартал 2026 г. увеличился в 18 раз по сравнению с I кварталом 2025 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Сложные схемы предполагают цепочку звонков с целью заполучить доверие жертвы и заставить передать свои сбережения или персональные данные. Стандартные методы обмана становятся все менее эффективными, поэтому преступники переходят к персонализированным схемам с усиленным психологическим давлением.

На первом месте антирейтинга с такими схемами в Татарстане — звонки от имени государственных органов, их доля составляет 42% от всех сложных вызовов. Количество подобных многоступенчатых вызовов в I квартале 2026 г. увеличилось почти в пять раз. На втором месте — мошеннические схемы, связанные с вопросами инвестиций и дополнительного легкого дохода (19%). Также злоумышленники пытаются обмануть татарстанцев под видом помощи в пенсионных и социальных вопросах (14%). В отличие от предыдущего периода, в I квартале 2026 г. мошенники начали использовать многоступенчатые схемы и в звонках, связанных с темами коммунальных услуг и работой почты и доставки.

По данным аналитики МТС Защитник, главная цель злоумышленников — пожилые люди старше 65 лет. На них приходится 58% всех многоэтапных мошеннических звонков. Самое опасное для пользователей и «любимое» время мошенников — с 10:00 до 12:00. В эти часы дети и молодежь на учебе, взрослые — на работе, а пенсионеры чаще всего остаются дома одни, без поддержки близких, когда их проще застать врасплох. После 18 часов активность мошенников заметно спадает. Чаще всего в I квартале 2026 г. мошенники звонили татарстанцам в четверг.

Больше всего сложных мошеннических звонков получают жители крупных городов. Москва — абсолютный лидер с долей 32% от всех вызовов по стране. Далее идут Краснодар (8%) и Санкт-Петербург (7%). Татарстан в этом списке по результатам I квартала 2026 г. расположился на шестом месте.

«Защитник с применением искусственного интеллекта анализирует подозрительные звонки по более чем 200 параметрам и может пресечь угрозу еще до того, как абонент поднимет трубку. За первый квартал 2026 г. сервис выявил и заблокировал в полтора раза больше нежелательных вызовов в адрес татарстанцев, чем в первом квартале прошлого года. Средняя продолжительность такого звонка сейчас составляет 12,7 секунды. Наши технологические инструменты для защиты нацелены не только на сокращение этого времени, но и на борьбу с многоступенчатыми схемами, на которые сейчас делают ставки мошенники. Тем не менее одним из решающих по-прежнему остается человеческий фактор, поэтому я призываю всех сохранять бдительность, изучать и систематически разбирать с близкими актуальные схемы обмана, чтобы не попадаться на уловки мошенников», — сказал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

Короткая ссылка


Техника

Наука

