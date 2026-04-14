Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

«Гарда» и R-Vision закрывают слепые зоны сети: NDR-аналитика поступает напрямую в SIEM

«Гарда» и R-Vision подтвердили совместимость решений, чтобы усилить проактивную защиту от кибератак для организаций с собственным или внешним SOC. Интеграция «Гарда NDR» и R-Vision SIEM позволит российским компаниям получить контроль над слепыми зонами сети и снизить риск компрометации критической инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители «Гарда».

«Гарда NDR» обеспечивает глубокую видимость сетевой активности: система анализирует сетевой трафик, выявляет нетипичное поведение, характерное для злоумышленников, обход периметровых средств защиты и компрометацию учетных записей с помощью ML-моделей. Тонкая настройка фильтрации помогает сократить число ложных срабатываний и выделить действительно значимые инциденты.

Благодаря интеграции информация о подтвержденных аномалиях из «Гарда NDR» в обогащенном виде поступает в R‑Vision SIEM. Система агрегирует и коррелирует события из различных источников и средств защиты, предоставляя команде SOC исчерпывающий контекст для расследования. Это позволяет специалистам не просто констатировать факт инцидента, но и определить сценарий атаки, принять превентивные меры и локализовать угрозу до того, как она приведет к сбою или утечке данных. Такой обмен данными сокращает время реакции (MTTR) и снижает нагрузку на аналитиков за счет приоритизации реальных угроз.

«Ключевая ценность нашего продукта — в качестве данных. «Гарда NDR» позволяет специалисту по безопасности гибко настраивать экспорт событий о подозрительной активности в сетевом трафике: в SIEM передаются только те события детектирующей логики, которые пользователь отметил как значимые. Это помогает заказчикам фокусироваться на реальных атаках и снизить риск масштабного инцидента», — сказал руководитель продуктового направления «Гарда» Станислав Грибанов.

«Интеграция с «Гарда NDR» усиливает аналитику R-Vision SIEM и позволяет командам сосредоточиться на приоритетных угрозах. Заказчики получают прозрачную картину происходящего в сети и могут принять меры до наступления критической ситуации», — отметил Владимир Оралов, руководитель отдела технологического партнерства и клиентского опыта R-Vision.

Другие материалы рубрики

Екатерина Аристакесян, «СберЗдоровье»: Главный вызов в цифровом здравоохранении — это поиск баланса между развитием сервисов и требованиями к защите данных

Бизнес на блокировке банковских переводов принес «Ростелекому» полмиллиарда рублей

VPN под ударом. Рынок VDI ждет бурный рост?

Microsoft переизобрела спам. Пользователей OneDrive завалило сотнями приглашений в облака с чужими файлами и папками

ИТ на стройке: как вложиться с максимальной отдачей

В США в 2025 году убытки от ИТ-преступлений достигли рекорда в $21 млрд

Обзор моноблока MSI Modern AM273QP AI 1UM: искусственный интеллект в компактном корпусе

Лучшие роботы-пылесосы в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds Pro 5: эволюция шумоподавления и звука

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света
