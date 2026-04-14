Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
МТС: мошенники стали чаще использовать сложные схемы с несколькими звонками в Нижегородской области

МТС сообщила о том, что в I квартале 2026 г. в Нижегородской области выросло количество мошеннических звонков с использованием сложных многоступенчатых схем. По данным сервиса «МТС Защитник», если в 2025 г. злоумышленники часто ограничивались одним звонком, то теперь в ход идут две и более попытки обмануть нижегородцев. Почти каждый седьмой мошеннический звонок в Нижегородской области — многоступенчатая сложная схема.

Сложные схемы предполагают цепочку звонков с целью заполучить доверие жертвы и заставить передать свои сбережения или персональные данные. Их главная цель — пожилые люди старше 65 лет. На них приходится 58% всех многоэтапных мошеннических звонков.

Стандартные методы обмана становятся всё менее эффективными, поэтому преступники переходят к персонализированным схемам с усиленным психологическим давлением. Чаще всего злоумышленники маскируются под представителей государственных органов — такие мошеннические звонки составляют 47% от всех сложных вызовов. На втором месте — схемы с обещаниями инвестиций и дополнительного дохода (43%), на третьем — мошеннические звонки по пенсионным и социальным вопросам (26,5%). Также распространены обманные обращения под предлогом решения вопросов по коммунальным услугам (20,6%). Суммарно на прочие мошеннические поводы, включая маскировку под медицинские и страховые организации, почту и службы доставки, приходится 19,6%, а звонки, имитирующие общение со службой безопасности банков, встречаются реже всего — лишь в 3,4% случаев.

Утро — самое опасное время для мошеннических звонков. Чаще всего злоумышленники звонят с 11:00 до 12:00. В эти часы дети и молодёжь на учёбе, взрослые — на работе, а пенсионеры чаще всего остаются дома одни, без поддержки близких. Этим и пользуются злоумышленники, чтобы застать жертву врасплох.

«За первые три месяца 2026 г. сервис «Защитник» от МТС заблокировал в Нижегородской области около 5,5 млн спам‑звонков. Особенно напряжённой оказалась ситуация в феврале — тогда мы пресекли порядка 2,1 млн мошеннических и рекламных вызовов. В основе сервиса — искусственный интеллект, который анализирует каждый подозрительный звонок по более чем 200 признакам и способен пресечь угрозу ещё до того, как абонент поднимет трубку. Благодаря постоянному совершенствованию алгоритмов средняя продолжительность заблокированного звонка в Нижегородской области уже составляет 13 секунд, и наша цель — сократить это время до считанных секунд. Однако технологии лишь помогают сдерживать мошенников: последняя линия обороны — ваш здравый смысл. Многоступенчатый обман строится на доверии: не дайте себя провести — проверяйте источники информации, сомневайтесь в неожиданных предложениях и активно используйте все доступные инструменты защиты», — отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

