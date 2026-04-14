ВСК и «Руцентр» запустили продукт по киберстрахованию для сайтов компаний

Страховой Дом ВСК совместно с компанией по управлению онлайн-активами «Руцентр», представили новый продукт — комплексное киберстрахование для веб-сайтов с сервисом «под ключ». Решение специально разработано для компаний, чья деятельность напрямую зависит от бесперебойной работы и безопасности их онлайн-ресурсов. Об этом CNews сообщили представители «Руцентра».

Это первый на рынке продукт, который объединяет сразу три услуги: превентивную защиту, страхование финансовых рисков и гарантированное устранение последствий. Используя сервис защиты, бизнес значительно снижает вероятность взлома. Если инцидент все же происходит, компания заявляет о страховом случае через веб-интерфейс. После подтверждения ущерба специалисты сервисной компании берут на себя все работы по восстановлению работоспособности онлайн-ресурса. Таким образом, заказчик не тратит время, финансовые и человеческие ресурсы на разбор причин и устранение уязвимостей, связанных со взломом.

Сервис киберстрахования сайтов позволяет компаниям сосредоточиться на своей основной деятельности, передав вопросы безопасности и восстановления сайта профессионалам. Основой продукта является сервис автоматической защиты «Вирусдай», интегрированный в личный кабинет «Руцентра». Продукт работает в полностью автоматическом режиме 24/7, предотвращая атаки и удаляя вирусы. Однако если вредоносное воздействие окажется настолько серьезным, что автоматика не справится, и сайт будет поврежден так, что потребуется вмешательство дорогостоящих профессионалов в области кибербезопасности, — все затраты в рамках выбранного лимита программы покроет страховой полис от ВСК.

«Домен и сайт компании — это накопленная ценность, в которую вложены время, бюджет и репутация бизнеса. Поэтому управление этими онлайн-активами должно предусматривать полный цикл защиты — от предотвращения угроз до гарантированного восстановления и компенсации ущерба. Интеграция страхового покрытия в сервисную модель «Руцентра» позволит спрогнозировать возможные издержки бизнеса и исключить неучтенные риски», — сказал Валентин Бостанов, руководитель направления хостинга «Руцентра».

«В условиях роста числа автоматических массовых атак в последние годы именно сайты компаний, работающие с заказами и клиентскими данными, становятся основной мишенью злоумышленников. Взлом ведет к падению продаж и репутационным издержкам. Поиск сторонних подрядчиков для срочного восстановления — задача, требующая времени и средств, а ее результаты часто непредсказуемы. Новое решение призвано снять эти риски. Мы страхуем не абстрактные риски, а обеспечиваем конкретный и технологичный сервис по восстановлению, что делает защиту максимально осязаемой и эффективной», — отметил Антон Чех, старший вице-президент Страхового Дома ВСК.

Новый совместный страховой продукт от ВСК и «Руцентр» меняет подход к кибербезопасности в бизнес-среде, обеспечивая полный цикл защиты — от ежедневного автоматического мониторинга и безопасности сайта до его гарантированного восстановления силами экспертов в случае кибератаки.

