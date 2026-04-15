Интернет-магазин техники «Технопарк» упростил вход для пользователей благодаря «Газпром ID»

Интернет-магазин бытовой техники и электроники «Технопарк» внедрил сервис авторизации «Газпром ID». Теперь клиенты могут быстрее входить в личный кабинет и оформлять заказы всего за несколько кликов. Об этом CNews сообщил представитель сервиса.

Простая система входа делает процесс авторизации удобнее и быстрее. Инфраструктура «Газпром ID» обеспечивает надежную защиту данных и стабильную работу сервиса, позволяя пользователям пользоваться интернет-магазином круглосуточно. Дополнительно «Газпром ID» дает ряд преимуществ: быстрый вход без повторного ввода данных, единый аккаунт для разных сервисов, снижение количества ошибок при авторизации и повышенный уровень безопасности за счет современных механизмов защиты.

Как ВТБ, «Сбер», Т-Банк импортозамещают ПО и с какими проблемами они сталкиваются Импортонезависимость

Сотрудничество позволит «Технопарку» увеличить долю новых пользователей, совершающих первый заказ, а также повысить число повторных покупок за счет упрощения пользовательского пути. Кроме того, интеграция укрепит позиционирование бренда как современного и технологичного онлайн-ритейлера.

Директор продукта «Газпром ID» компании «Оператор Газпром ИД» Александр Махонин сказал: «Партнерство с интернет-магазином техники “Технопарк” — хороший пример того, как единый ID-сервис помогает сделать онлайн-покупки проще и быстрее. Удобная авторизация повышает конверсию и делает пользовательский путь более комфортным».

