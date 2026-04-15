Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Мошенники стали чаще предлагать иркутянам «доход» по многоступенчатой схеме

МТС с помощью сервиса «Защитник» проанализировала мошеннические звонки абонентам Иркутской области с начала 2026 г. В регионе возросло количество звонков со сложными схемами и сценариями обмана. Однако общее количество мошеннических звонков в регионе в 2026 г. снизилось почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Стандартные методы обмана становятся менее эффективными, поэтому преступники переходят к персонализированным схемам с усиленным психологическим давлением. Многоступенчатые схемы предполагают цепочку звонков, чтобы заполучить доверие жертвы и заставить ее передать свои сбережения или персональные данные.

Аналитики МТС выяснили, что уже второй год подряд по сложным схемам жителям Иркутской области чаще всего звонят с предложениями дополнительного заработка и выгодных инвестиций – на такие вызовы приходится около 40% всех мошеннических атак. Также сохраняется тенденция звонков от имени якобы госорганов, почты и по пенсионным и социальным вопросам.

По данным аналитики МТС «Защитник», главная цель злоумышленников – пожилые люди старше 65 лет. На них приходится 58% всех многоэтапных мошеннических звонков. Самое опасное для пользователей и «любимое» время мошенников – с 10:00 до 12:00. В эти часы дети и молодежь на учебе, взрослые – на работе, а пенсионеры чаще всего остаются дома одни, без поддержки близких, когда их проще застать врасплох. После 18 часов активность мошенников заметно спадает. В 2026 году мошеннические вызовы поступают иркутянам чаще всего в среду.

«Несмотря на снижение активности телефонных мошенников в Приангарье, проблема остается острой: злоумышленники постоянно усложняют схемы. Мы оперативно совершенствуем наши системы: усиливаем блокировку спама, дорабатываем ИИ-алгоритмы и ускоряем выявление мошеннических вызовов. Сервис «Защитник» уже анализирует подозрительные звонки по множеству критериев и эффективно блокирует их. Одно из наших нововведений – защита не только самого абонента, но и членов его семьи, что особенно важно для детей и пожилых родителей», – сказал директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

