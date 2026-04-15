Интеграция
Бизнес
ИТ-бизнес
CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность
|

Мошенники стали чаще предлагать жителям Бурятии «доход» по многоступенчатой схеме

МТС с помощью сервиса «Защитник» проанализировала мошеннические звонки абонентам Республики Бурятия с начала 2026 г. В регионе возросло количество звонков со сложными схемами и сценариями обмана. Однако общее количество мошеннических звонков в регионе в 2026 г. снизилось более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Стандартные методы обмана становятся менее эффективными, поэтому преступники переходят к персонализированным схемам с усиленным психологическим давлением. Многоступенчатые схемы предполагают цепочку звонков, чтобы заполучить доверие жертвы и заставить ее передать свои сбережения или персональные данные.

Аналитики МТС выяснили, что уже второй год подряд по сложным схемам жителям Бурятии чаще всего звонят с предложениями дополнительного заработка и выгодных инвестиций – на такие вызовы приходится около 40% всех мошеннических атак. Также сохраняется тенденция звонков от имени якобы госорганов, почты и по пенсионным и социальным вопросам.

По данным аналитики МТС «Защитник», главная цель злоумышленников – пожилые люди старше 65 лет. На них приходится 58% всех многоэтапных мошеннических звонков. Самое опасное для пользователей и «любимое» время мошенников – с 10:00 до 12:00. В эти часы дети и молодежь на учебе, взрослые – на работе, а пенсионеры чаще всего остаются дома одни, без поддержки близких, когда их проще застать врасплох. После 18 часов активность мошенников заметно спадает. В 2026 г. мошеннические вызовы поступают жителям республики чаще всего во вторник и четверг.

«Активность телефонных мошенников в Бурятии, как и по всей России снижается. Но при этом, по данным прокуратуры республики, с начала года жертвами злоумышленников стали уже почти 500 жителей региона, которые в общем лишились более 90 миллионов рублей. Важно понимать, что злоумышленники совершенствуют схемы и психологические приемы. Мы, в свою очередь, усиливаем инструменты по блокировке спама. Сейчас наш «Защитник» оценивает звонки по сотням критериев и блокирует их, а также может уберечь от мошенников детей и пожилых родственников», – сказала директор МТС в Республике Бурятия Жанна Дорошова.

Короткая ссылка


CNewsMarket

Техника

Показать еще

Наука

Показать еще