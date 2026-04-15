Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность
|

Мошенники в Коми стали в 20 раз чаще использовать изощренные схемы обмана

МТС на основе данных сервиса «Защитник» проанализировала мошеннические звонки абонентам Республики Коми с начала 2026 г. Если в 2025 г. злоумышленники часто ограничивались одним звонком, то теперь в ход идут две и более попытки обмануть россиян. Количество многоэтапных мошеннических звонков жителям Коми за I квартал 2026 г. выросло в 21 раз по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Стандартные методы обмана становятся все менее эффективными, поэтому преступники переходят к персонализированным схемам с усиленным психологическим давлением. Сложные схемы предполагают цепочку звонков с целью заполучить доверие жертвы и заставить передать свои сбережения или персональные данные. Главная цель таких сценариев — пожилые люди старше 65 лет. На них приходится 58% всех многоэтапных мошеннических звонков.

Аналитики выяснили, что в I квартале 2026 г. чаще всего по таким схемам жителям Республики мошенники звонили с предложениями инвестиций и дополнительного заработка, а также маскируясь под представителей государственных органов. Годом ранее в аналогичный период лидерами этого антирейтинга мошеннических схем также были звонки, в которых мошенники обещали быстрый заработок и предлагали инвестировать свои средства.

Самое опасное для пользователей и «любимое» время мошенников — с 12:00 до 17:00. В эти часы дети и молодежь на учебе, взрослые — на работе, а пенсионеры чаще всего остаются дома одни, без поддержки близких, когда их проще застать врасплох. Наибольшая активность в звонках жителям региона в этом году фиксируется по средам.

«Способы психологического воздействия мошенников на людей постоянно усложняются. Нередко они разыгрывают сложные сценарии, стремясь как можно сильнее сбить потенциальную жертву с толку или запугать. Одна из самых уязвимых групп населения – это люди пожилого возраста. Чтобы дополнительно защитить близких мы рекомендуем использовать сервис «Защитник» от МТС. Он способен проанализировать каждый подозрительный звонок по нескольким сотням признаков и предупредить о потенциальном злоумышленнике во время разговора. А также в моменте оповестить звонком или сообщением более молодого родственника, что пожилой член семьи разговаривает с мошенником, чтобы родные могли своевременно отреагировать на ситуацию и предотвратить потерю средств», — сказал директор МТС в Республике Коми Александр Самуйлов.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Техника

Показать еще

Наука

Показать еще