Пароль принят: «Ростелеком» превратил урок кибербезопасности в квест для пермских школьников

Специалисты «Ростелекома» провели для восьмиклассников пермской школы «Флагман» интерактивное занятие по цифровой грамотности. Вместо сухих инструкций — живой разбор сетевых угроз и настольная игра, где каждый правильный ответ приближал команду к победе над кибермошенниками. На практическом уроке эксперты компании разобрали с ребятами основные цифровые риски: вредоносные программы, фишинг, кибербуллинг и утечки данных. Школьники научились распознавать поддельные сайты, настраивать приватность в соцсетях и создавать надежные пароли. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Ильдар Фахрутдинов, директор Пермского филиала компании «Ростелеком»: «В интернете сегодня много ловушек: подростки часто становятся мишенью фишинговых ссылок в мессенджерах или попадаются на фейковые розыгрыши в соцсетях. Большинство инцидентов происходит из-за отсутствия базовых алгоритмов защиты. Поэтому наша задача — не запрещать пользоваться гаджетами, а давать четкие инструкции. Например, как проверить подлинность ссылки, настроить двухфакторную аутентификацию и куда обращаться, если столкнулся с кибербуллингом. Цифровая гигиена сегодня так же важна, как мытье рук перед едой. Это простой навык, который спасает от серьезных последствий».

Во второй части урока школьники сыграли в настольную игру «БезОпасный интернет» (6+), созданную на основе исследования, которое провел Альянс по защите детей в цифровой среде. «Ростелеком» — партнер этого объединения. Участники помогали главному герою Антивирусу «очистить» Сеть от киберпреступников. Бросая кубик и перемещая фишки по полю, ребята отвечали на вопросы различной сложности — от правил защиты аккаунтов до этикета общения в мессенджерах. За ошибку команда теряла ход, а за верный ответ — получала баллы и двигалась вперед.

Татьяна Крохалева, классный руководитель восьмого ИТ-класса школы «Флагман», г. Пермь: «Встреча прошла весело и познавательно. В формате интерактивного урока страх ошибки исчезает: можно взять паузу, обсудить решение в команде и вовремя сделать выводы. Это гораздо эффективнее, чем просто читать памятки. Мы планируем интегрировать настольную игру "БезОпасный интернет" в классные часы, потому что такой подход действительно формирует осознанное отношение к цифровому пространству».

По итогам занятия эксперты «Ростелекома» передали школе несколько экземпляров игры для регулярных занятий по цифровой грамотности. Все участники турнира получили от интернет-провайдера сувениры.