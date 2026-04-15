Шесть из десяти атак телефонных мошенников нацелены на пермяков старше 65 лет

МТС сообщает, что в I квартале 2026 г. в Пермском крае выросло количество мошеннических звонков с использованием сложных многоступенчатых схем. Однако общее количество мошеннических звонков в регионе в 2026 г. снизилось в 1,8 раз по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Под сложными схемами подразумевается серия последовательных звонков, направленная на установление доверительного контакта с абонентом и последующее получение доступа к его финансовым средствам или конфиденциальной информации. Основной группой риска выступают граждане в возрасте старше 65 лет — на данную категорию приходится 58% от всех зафиксированных попыток многоэтапного обмана в Прикамье.

Стандартные методы обмана становятся все менее эффективными, поэтому преступники переходят к персонализированным схемам с усиленным психологическим давлением. На первом месте — звонки от имени государственных органов (35% от всех сложных вызовов). На втором — мошеннические схемы, связанные с предложениями инвестиций и дополнительного легкого дохода (27%). Также злоумышленники звонят по пенсионным и социальным вопросам (9%).

В 2026 г. мошеннические вызовы поступают пермякам чаще всего с четверга по пятницу с пиком активности с 12:00 до 17.00. В указанные часы наиболее уязвимой категорией остаются дети и пожилые люди, находящиеся дома без присмотра родственников, чем и пользуются злоумышленники для усиления психологического давления.

«Снижение общего количества мошеннических вызовов на территории Пермского края не должно создавать ложного ощущения безопасности. Методы злоумышленников усложняются, становятся более персонализированными и многоходовыми. В ответ на эти вызовы мы совершенствуем технологическую базу защиты абонентов. Сервис МТС «Защитник» применяет алгоритмы искусственного интеллекта для анализа сотен параметров входящего вызова в режиме реального времени, что позволяет выявлять и блокировать даже тщательно замаскированные мошеннические схемы. Для жителей Прикамья особенно востребованной становится функция защиты семейной группы, которая дает возможность оградить от нежелательных контактов детей и пожилых родственников», - сказала директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.