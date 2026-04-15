Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
Телефонные мошенники перешли к многоступенчатым схемам обмана кировчан

МТС сообщает, что в I квартале 2026 г. в Кировской области выросло количество мошеннических звонков с использованием сложных многоступенчатых схем. Однако общее количество мошеннических звонков в регионе в 2026 г. снизилось в 1,6 раз по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Под сложными схемами подразумевается серия последовательных звонков, направленная на установление доверительного контакта с абонентом и последующее получение доступа к его финансовым средствам или конфиденциальной информации. Основной группой риска выступают граждане в возрасте старше 65 лет — на данную категорию приходится 58% от всех зафиксированных попыток многоэтапного обмана в Кировской области.

Стандартные методы обмана становятся все менее эффективными, поэтому преступники переходят к персонализированным схемам с усиленным психологическим давлением. На первом месте — звонки от имени государственных органов (37% от всех сложных вызовов). На втором — мошеннические схемы, связанные с предложениями инвестиций и дополнительного легкого дохода (22%). Также злоумышленники звонят по пенсионным и социальным вопросам (13%).

В 2026 г. мошеннические вызовы поступают кировчанам чаще всего со вторника по четверг с пиком активности с 12:00 до 16:00. В указанные часы наиболее уязвимой категорией остаются дети и пожилые люди, находящиеся дома без присмотра родственников, чем и пользуются злоумышленники для усиления психологического давления.

За I квартал 2026 года сервис МТС «Защитник» выявил и заблокировал 3,5 млн нежелательных вызовов в Кировской области. Средняя продолжительность такого звонка сейчас составляет 12,8 секунды.

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

