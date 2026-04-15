UserGate обновила сертификат ФСТЭК на свой флагманский продукт

Компания UserGate, российский разработчик в области кибербезопасности и архитектор сетевого доверия, объявила о получении обновленного сертификата соответствия №3905 Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) России на свой флагманский продукт UserGate NGFW (uNGFW).

Продление сертификата подтверждает соответствие uNGFW актуальным требованиям регулятора, а также возможность его использования во всех государственных информационных системах (ГИС), информационных системах персональных данных (ИСПДн), на объектах КИИ и т.д. Процедура была проведена бесшовно — без паузы между окончанием действия предыдущего сертификата и получением нового.

«Как разработчики, мы хорошо понимаем: межсетевой экран — это первая и одна из ключевых линий защиты любой ИТ‑инфраструктуры. Сегодня в условиях импортозамещения и растущих требований со стороны регуляторов наличие сертификата ФСТЭК России — это не просто формальность, а подтверждение того, что наше решение действительно отвечает актуальным стандартам безопасности. Для государственных организаций и субъектов КИИ сертифицированный продукт — это основа доверия, необходимое условие соответствия требованиям и реальный инструмент защиты сетевого периметра», — отметил Сергей Петренко, директор по работе с государственными структурами UserGate.

«При продлении сертификата ФСТЭК России на uNGFW мы также внесли в него новую версию uNGFW 7.5 LTS (Long Term Support), которую готовим к коммерческому запуску в ближайшие недели. Кроме гарантированной поддержки в течение двух лет с момента релиза, в ней реализован ряд значительных нововведений, в том числе новый кластер с VMAC, Unicast и Preemption control, поддержка uClient с DTLS VPN для разных ОС, поддержка новых платформ собственной разработки B50‑B, X10, C151 и D250 и множество других улучшений. Это делает uNGFW решением, которое соответствует высоким требованиям заказчиков со сложной распределенной инфраструктурой, в том числе уровня Enterprise, и может успешно замещать иностранные NGFW», — сказал Кирилл Прямов, менеджер по развитию направления «Сетевая безопасность» компании UserGate.