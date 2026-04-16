Чувашская Республика запускает программу по поиску уязвимостей на BI.Zone Bug Bounty

Компания BI.Zone сообщила о том, что Чувашская Республика запускает программу по поиску уязвимостей на BI.Zone Bug Bounty. Независимые исследователи оценят уровень защищенности государственных информационных систем региона.

В рамках программы исследователи протестируют защищенность следующих ресурсов: региональный портал пространственных данных; портал региональных цифровых сервисов «Чувашия онлайн»; платформа «Мои документы».

Вознаграждение будет зависеть от критичности обнаруженных уязвимостей.

Андрей Лёвкин, руководитель продукта BI.Zone Bug Bounty, сказал: «Запуск программы Чувашской Республики — это еще один шаг в системном развитии багбаунти в госсекторе. По нашим наблюдениям, регионы все чаще открывают свои цифровые сервисы для внешней проверки и выстраивают прозрачное взаимодействие с исследовательским сообществом. Такой проактивный подход позволяет выявлять уязвимости и повышать защищенность государственных цифровых сервисов».

Михаил Степанов, министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики, отметил: «Для Чувашской Республики крайне важно, чтобы цифровые сервисы, которыми ежедневно пользуются жители, были не только удобными, но и максимально безопасными и надежными. Запуск программы на BI.Zone Bug Bounty — это осознанный шаг к тому, чтобы с помощью экспертного сообщества сделать региональную цифровую среду комфортной и защищенной для каждого человека».

BI.Zone Bug Bounty — это платформа для проверки защищенности внешней инфраструктуры с привлечением независимых исследователей. Организации размещают программы на платформе и получают отчеты об обнаруженных уязвимостях. Багхантеры при этом выбирают интересные для себя программы, ищут уязвимости и получают денежное вознаграждение за подтвержденные баги.

