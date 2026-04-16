CICADA8 увеличила выручку на 89% в 2025 году

Выручка разработчика решений для управления уязвимостями и цифровыми угрозами CICADA8 по итогам 2025 г. выросла почти вдвое и приблизилась к 600 млн руб. В компании объясняют динамику переходом российского бизнеса от точечного решения проблем безопасности к выстраиванию автоматизированного процесса управления уязвимостями. Об этом CNews сообщили представители CICADA8.

Объем российского рынка ИБ в 2025 г. превысил 400 млрд руб., с динамикой в 20-25%. Его основными драйверами стали рост числа атак – по разным оценкам, почти вдвое – и их усложнение. Из-за этого усиливается внимание бизнеса к вопросам устойчивости цифровых сервисов и меняется логика работы с уязвимостями. Если раньше компании в основном точечно решали отдельные проблемы безопасности по мере их обнаружения, сегодня они стараются выстраивать непрерывный процесс управления уязвимостями.

CICADA8 предлагает набор продуктов и сервисов в рамках такого подхода. Они позволяют полностью автоматизировать управление уязвимостями и цифровыми угрозами в реальном времени. Экосистема CICADA8 охватывает внешний и внутренний периметр компании, а также позволяет управлять защитой бренда, контролировать безопасность при использовании сторонних компонентов в разработке программных решений и оценивать уровень защиты дочерних компаний и контрагентов.

«У нашей команды огромная экспертиза не только в создании ИБ-продуктов, но и в области пентестинга – эти компетенции позволяют делать наши разработки еще эффективнее. Так, на сегодняшний день на российском рынке нет единого источника данных обо всех уязвимостях, который в том числе охватил бы локальные решения. В CICADA8 команда опытных пентестеров создала и регулярно актуализирует собственную базу – это позволяет постоянно повышать точность сканирования», – сказал Алексей Кузнецов, генеральный директор CICADA8.

Влияет на динамику бизнеса и усиление законодательства. Новые требования регулятора, в частности приказ ФСТЭК № 117, заставляют компании пересматривать подходы к информационной безопасности и строже относиться к реализации мер защиты.

«В текущих условиях большинство компаний предпочитает рационально подходить к защите бизнеса. Новые уязвимости и цифровые угрозы появляются каждый день и уже стали скорее рутиной. На сегодняшний день фокус смещается на построение зрелого процесса управления уязвимостями. Это позволяет грамотно распределять ресурсы на защиту и не пропустить критичную уязвимость в потоке информации. Наши продукты как раз позволяют автоматизировать процесс управления, контролировать свой периметр в реальном времени и сократить срок жизни критичных уязвимостей до считанных дней», – сказала Елена Непочатова, коммерческий директор CICADA8.

В фокусе CICADA8 на 2026 г. – интеграция технологий искусственного интеллекта. Компания внедряет ИИ в ключевые процессы проверки контрагентов, включая анализ и первичную интерпретацию данных из мониторинга третьих систем. ИИ будет активно использоваться для выявления новых уязвимостей и их верификации, что позволит оперативно реагировать на риски. Кроме того, к запуску готовится ИИ-бот, который сможет предоставлять пользователям продуктов и сервисов детальную информацию об уязвимостях.