Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность
|

Аналитика «ЕСА Про»: мошенники атакуют школьников от имени руководства школ

Аналитики сервиса Smart Business Alert (SBA) компании «ЕСА Про» (входит в ГК «Кросс технолоджис») зафиксировали новую мошенническую атаку, нацеленную на школьников. Злоумышленники рассылают сообщения от имени руководства учебных заведений и используют персональные данные, ранее попавшие в утечки, чтобы повысить доверие к рассылке.

В SBA отмечают, что выбор легенды не случаен. Приближается период экзаменов, поэтому школьная тематика оказывается особо тревожной, а ученики и их родители оказываются восприимчивы к убеждениям мошенников.

По наблюдениям аналитиков SBA, ученикам предлагают якобы поддержать школу в конкурсе и пройти по ссылке на тематический сайт, внешне связанный с голосованием. После перехода пользователя просят подтвердить участие – для этого требуется ввести номер телефона, привязанный к мессенджеру Max, а затем код из SMS.

Фактически такая схема позволяет мошенникам получить доступ к аккаунту жертвы в национальном мессенджере, что в свою очередь дает доступ к сервисам «Госуслуг». В ряде случаев атака может развиваться по более сложному сценарию: после передачи данных школьнику или его родителям могут позвонить лица, представляющиеся сотрудниками правоохранительных органов, и начать запугивать уголовной ответственностью за якобы использование мошеннического ресурса.

«Мошенники всегда подбирают наиболее благоприятное время для атаки, и чем ближе экзамены, тем более масштабными могут стать такие схемы. Школьник в этот период погружен в подготовку, находится в состоянии стресса и с большей вероятностью выполнит просьбу, которая выглядит как поручение от руководства школы. Тем более трудно отказать, когда обращение связано с интересами школы накануне главного экзамена. Дополнительным фактором риска становится то, что от школьников и их родителей все чаще требуют перейти в мессенджер Max для учебной коммуникации. Это упрощает задачу мошенникам: потенциальных жертв легче искать в одном цифровом пространстве и атаковать по единому сценарию», – отметил Сергей Трухачев, руководитель сервиса SBA.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Екатерина Аристакесян, «СберЗдоровье»: Главный вызов в цифровом здравоохранении — это поиск баланса между развитием сервисов и требованиями к защите данных

Точки доступа Wi-Fi Cisco до отказа набивают внутреннюю память ненужными данными и не дают их удалить

Почему управление виртуальными сетями – это механизм кибербезопасности

Древнее зло пробудилось: Внезапно заработала старая «дыра» в Excel, с помощью которой можно полностью захватить ПК

ИТ на стройке: как вложиться с максимальной отдачей

Специалист по «романтическим мошенничествам» в интернете нанес ущерб в $100 млн и обещал возместить $10 млн гражданам США

Техника

Обзор смартфона HUAWEI nova 15 Pro: стильный и сбалансированный

Обзор ноутбука Acer Nitro V 16S AI: симбиоз мобильности и игровой мощности

Обзор моноблока MSI Modern AM273QP AI 1UM: искусственный интеллект в компактном корпусе

Показать еще

Наука

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности
Показать еще