Лаборатория кибербезопасности разработала систему, которая обнаруживает скрытые сетевые угрозы без расшифровки трафика

Лаборатория кибербезопасности Servicepipe и «Спикател» объявляет о запуске системы обнаружения сетевых угроз (NDR), которая выявляет зашифрованные угрозы, скрытые туннели и проксированный трафик в корпоративных сетях без его расшифровки. Платформа изучает, как выглядит нормальная работа каждого узла в конкретной организации, и обнаруживает отклонения, независимо от того, зашифрован трафик или нет. Об этом CNews сообщили представители Servicepipe.

Этот подход позволяет обнаруживать следующие угрозы.

Зашифрованные каналы управления (C2). Злоумышленник уже внутри сети и получает команды через обычный HTTPS. Firewall видит легитимное соединение. Система видит периодические обращения к одному и тому же серверу с нетипичным интервалом и аномальным TLS-отпечатком - признаки beaconing (периодической отправки сигналов зараженным компьютером злоумышленнику).

Скрытые туннели и обход политик. Сотрудники используют VPN, прокси и туннели для обхода корпоративных политик безопасности. Система обнаруживает замаскированные туннели по поведенческим признакам - даже если они маскируются под обычный веб-трафик.

Эксфильтрация данных. Утечка конфиденциальных данных через DNS, HTTPS или облачные хранилища незаметна для периметровых средств защиты. Система фиксирует аномальные объемы исходящего трафика, нетипичных получателей и признаки кодирования данных в DNS-запросах.

Распространение внутри сети. Злоумышленник, проникший в одну рабочую станцию, перемещается к серверам внутри сети. Firewall этого не видит - east-west трафик не проходит через периметр. Система фиксирует новые связи между узлами, которые раньше никогда не общались.

Теневые ИT-ресурсы. Несанкционированные устройства, неучтенные сервисы, личные VPN сотрудников - система автоматически обнаруживает всё, что не соответствует политикам безопасности организации.

Платформа предназначена для организаций, в которых сетевая инфраструктура является критически важным активом: крупный и средний бизнес, государственные организации, операторы связи. Система дополняет существующие средства защиты — межсетевые экраны, IDS, SIEM — закрывая слепые зоны, которые они не могут контролировать.

«Сегодня более 87% сетевого трафика зашифрована, и традиционные средства защиты порой просто не видят, что внутри сети: когда трафик зашифрован, проксирован или туннелирован — сигнатуры не работают. Этим активно пользуются злоумышленники: они маскируют управление под обычный HTTPS, передают данные через легитимные каналы и действуют внутри периметра, оставаясь незамеченными месяцами, — сказал директор Лаборатории кибербезопасности Servicepipe и «Спикател» Михаил Хлебунов. — Мы создали решение, чтобы компании могли видеть угрозы, которые пропускают их текущие инструменты — без необходимости расшифровывать трафик, устанавливать агенты или перестраивать сеть».

Другие материалы рубрики

ИТ на стройке: как вложиться с максимальной отдачей

Точки доступа Wi-Fi Cisco до отказа набивают внутреннюю память ненужными данными и не дают их удалить

Екатерина Аристакесян, «СберЗдоровье»: Главный вызов в цифровом здравоохранении — это поиск баланса между развитием сервисов и требованиями к защите данных

Древнее зло пробудилось: Внезапно заработала старая «дыра» в Excel, с помощью которой можно полностью захватить ПК

Почему управление виртуальными сетями – это механизм кибербезопасности

Специалист по «романтическим мошенничествам» в интернете нанес ущерб в $100 млн и обещал возместить $10 млн гражданам США

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI nova 15 Pro: стильный и сбалансированный

Обзор ноутбука Acer Nitro V 16S AI: симбиоз мобильности и игровой мощности

Обзор моноблока MSI Modern AM273QP AI 1UM: искусственный интеллект в компактном корпусе

Показать еще

Наука

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности
Показать еще