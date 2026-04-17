Мошенники в Омске стали чаще использовать сложные схемы обмана

МТС сообщает, что в I квартале 2026 г. в Омской области выросло количество мошеннических звонков с использованием сложных многоступенчатых схем. По данным сервиса «МТС Защитник», если в 2025 г. злоумышленники часто ограничивались одним звонком, то теперь в ход идут две и более попытки обмануть омичей. Почти каждый седьмой мошеннический звонок в Омской области — многоступенчатая сложная схема. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Сложные схемы предполагают цепочку звонков с целью заполучить доверие жертвы и заставить передать свои сбережения или персональные данные. Их главная цель — пожилые люди старше 65 лет. На них приходится 58% всех многоэтапных мошеннических звонков.

Стандартные методы обмана становятся все менее эффективными, поэтому преступники переходят к персонализированным схемам с усиленным психологическим давлением. На первом месте звонки по пенсионным и социальным вопросам, на втором – схемы с почтой и доставкой, на третьем — схемы с обещаниями инвестиций и дополнительного дохода.

Утро и вечер — самое опасное время для мошеннических звонков. Их пик приходился на 9 и 17 часов, когда дети и молодежь на учебе, взрослые — на работе, а пенсионеры чаще всего остаются дома одни, без поддержки близких. Этим и пользуются злоумышленники, чтобы застать жертву врасплох.

«За первые три месяца 2026 г. сервис «Защитник» от МТС заблокировал в Омской области около 6 млн спам‑звонков. В основе сервиса — искусственный интеллект, который анализирует каждый подозрительный звонок по более чем 200 признакам и способен пресечь угрозу еще до того, как абонент поднимет трубку. Однако технологии лишь помогают сдерживать мошенников: последняя линия обороны — ваш здравый смысл. Многоступенчатый обман строится на доверии: не дайте себя провести — проверяйте источники информации и не верьте незнакомцам на слово», — сказал директор МТС в Омской области Михаил Синюгин.