UserGate начинает сотрудничество с Белорусской государственной академией связи

UserGate, российский разработчик решений по кибербезопасности и архитектор сетевого доверия, и Белорусская государственная академия связи (БГАС) в Минске объявили о начале сотрудничества. Оно нацелено на подготовку квалифицированных ИБ‑специалистов и развитие совместных исследований в области информационной безопасности. Об этом CNews сообщили представители UserGate.

В рамках сотрудничества компания UserGate передаст БГАС учебно-методический комплекс и лицензии для ведения образовательной деятельности и практических занятий по своим решениям, а также доступ к компетенциям и экспертизе в области информационной безопасности. В частности, теперь вузу открыт доступ к образовательным курсам Академии UserGate, которые могут использоваться для подготовки преподавателей университета.

Дополнительным мотивационным стимулом для студентов БГАС станет возможность сразу после окончания обучения вместе с университетским дипломом получить и сертификат специалиста по продуктам и технологиям UserGate после сдачи соответствующего экзамена. Кроме того, успешные студенты получат возможность пройти стажировку у вендора или в его компаниях-партнерах.

«Белорусская государственная академия связи — третий в Беларуси вуз, с которым мы начинаем сотрудничество. Оно имеет для нас особенное значение: молодые специалисты, которые пройдут обучение по образовательным материалам UserGate в БГАС, смогут сразу, без дополнительной подготовки и адаптации, приступить к работе на многочисленных предприятиях страны, на которых внедряются наши решения. Мы не забываем и о богатых традициях Беларуси в области подготовки специалистов-разработчиков и рассчитываем на то, что они смогут стать членами нашей команды, а также пополнят штат партнерских компаний», — сказала директор Академии UserGate Маргарита Зайцева.

«Белорусская государственная академия связи — это единственное в республике учреждение, которое готовит полный комплект специалистов для отрасли связи и организаций сферы инфокоммуникаций: от техников со средним специальным образованием до инженеров, информатиков и программистов с высшим образованием. И самое серьезное внимание при их подготовке мы уделяем практикоориентированности обучения. Поэтому руководство и профессорско-преподавательский состав выражает благодарность российской компании UserGate за сотрудничество. Безусловно, предметное знакомство наших студентов с новейшим программным обеспечением вендора будет способствовать повышению качества профессиональной подготовки будущих ИБ‑специалистов и усилению их позиций на рынке труда», — сказала проректор по учебной работе, кандидат технических наук, доцент Елена Кудрицкая.

Несколько дней назад компания UserGate сообщила о стратегическом партнерстве с Белорусским государственным университетом (БГУ), а в октябре 2025 г. заключила аналогичное соглашение с Полоцким государственным университетом (ПГУ).