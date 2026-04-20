Positive Technologies и Digital Spirit объявили о технологическом партнерстве для усиления защиты больших данных

Взаимная технологическая совместимость PT Data Security, платформы безопасности данных и объектного S31-хранилища «Закрома» подтверждена в ходе испытаний. Интеграционные тестирования стали началом долгосрочного партнерства компаний Positive Technologies и Digital Spirit, направленного на повышения уровня безопасности современных ИT-инфраструктур и хранящейся в них информации. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

Крупный бизнес в различных отраслях, включая финансы, транспорт и промышленность, значительно увеличивает объемы обрабатываемой и хранимой информации. Это связано среди прочего с внедрением технологий ИИ и машинного обучения в производственные и бизнес-процессы, что требует большей емкости хранилищ и их непрерывного развития. Одновременно с этим повышаются требования к безопасности хранения больших данных. Компания Digital Spirit специализируется на enterprise-разработке. Вендор развивает передовое хранилище Закрома, ориентируясь на актуальные потребности рынка.

Оба продукта — объектное S3-хранилище «Закрома.Хранение» и PT Data Security — внесены в единый реестр отечественного ПО. Решение «Закрома» предназначено для работы с большими данными в крупных организациях: эффективного хранения, гибкого масштабирования под увеличивающиеся объемы и предоставления быстрого доступа. PT Data Security — единая платформа для защиты данных. Продукт предоставляет полную видимость инфраструктуры хранения и обработки информации и обеспечивает ее защиту, независимо от формата и местонахождения. PT Data Security сочетает в себе инвентаризацию хранилищ, автоматизированную классификацию их содержимого по уровню значимости, анализ прав доступа и мониторинг обращений к данным.

«В едином окне PT Data Security оператор может работать с любыми данными, представленными как в структурированном, так и в неструктурированном виде, поэтому особое внимание в стратегии развития платформы уделено вопросу совместимости с популярными хранилищами. Digital Spirit — важный для нас партнер. Его продукты применяют крупные игроки, которые ответственно подходят к защите больших данных, — преимущественно это промышленные предприятия, банки, ритейл», — отметил Виктор Рыжков, руководитель развития бизнеса по защите данных в Positive Technologies.

PT Data Security также поддерживает работу с СУБД PostgreSQL, MySQL, MS SQL, файловыми хранилищами SMB. До конца года этот список пополнят СУБД Oracle, NoSQL, база данных MongoDB, брокер сообщений Kafka.

Единая платформа безопасности данных необходима, чтобы разобраться, какие важные данные хранит компания, кто и как к ним обращается, на основе этого выстроить эффективную политику безопасности и тем самым предотвращать несанкционированные модификации или удаление критически важных данных. PT Data Security помогает на ранних этапах противодействовать утечкам конфиденциальной информации, которые становятся более частыми и масштабными. С 2024 по 2025 г., по статистике Positive Technologies, доля подобных успешных атак возросла с 53% до 64%. Утечки остаются наиболее распространенным последствием хакерских нападений на российские компании.

«Корпоративное S3-хранилище сегодня — это не просто инфраструктурный компонент, а основа для работы с критически важными данными. Заказчикам важно, чтобы оно изначально было встроено в процессы информационной безопасности. Интеграция «Закрома» с PT Data Security дает возможность построить зрелую, защищенную платформу хранения данных без усложнения архитектуры», — отметил Станислав Логинов, директор продуктовой линейки «Закрома» в Digital Spirit.