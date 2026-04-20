«УльтимаТек» запустила собственную лабораторию по информационной безопасности для промышленных предприятий

Компания «УльтимаТек» объявила о стратегическом усилении направления информационной безопасности и запуске специализированной лаборатории по информационной безопасности, объединившей ведущих экспертов страны.

«В условиях беспрецедентного роста киберугроз промышленным предприятиям необходим не просто набор инструментов, а комплексная стратегия защиты, интегрированная в бизнес-процессы. Наша цель быть архитектором контура промышленной безопасности нового поколения в России и обеспечить устойчивость наших заказчиков, поэтому мы инвестируем в развитие собственной экспертизы и формирование экосистемы доверенных решений», – сказал Павел Растопшин, генеральный директор ГК «УльтимаТек».

В состав команды вошли специалисты с многолетним опытом реализации проектов для крупнейших российских индустриальных предприятий. За плечами экспертов – более 120 реализованных проектов, свыше 100 закрытых профильных ролей, десятки российских и международных сертификатов, а также опыт аттестации и защиты критически важных объектов, включая предприятия энергетической отрасли и финансового сектора.

Лаборатория по промышленной информационной безопасности предлагает комплексные решения по киберзащищенности, охватывающие аудит и тестирование на проникновение, создание систем управления ИБ, внедрение средств защиты, работу с чувствительными данными, организацию безопасной разработки ПО и повышение осведомленности персонала.

«Нашу команду объединяет уникальный опыт реализации сложнейших проектов для объектов критической инфраструктуры. Мы готовы предложить предприятиям не только лучшие российские технологии, но и проверенные методики, которые позволяют выстроить эшелонированную защиту с учетом актуальных требований регуляторов и реальных ландшафтов угроз 2026 г.», – отметил Евгений Суханов, директор по информационной безопасности (CISO) ГК «УльтимаТек».

Наиболее популярные запросы со стороны заказчиков, которые уже поступают в адрес лаборатории: обследование инфраструктуры, выявление рисков, в том числе при работе с подрядчиками, разработка плана импортозамещения СЗИ без потери производительности, внедрение комплексных систем защиты автоматизированных систем управления, и др.

В 2025 г. промышленные предприятия в России стали основной целью киберпреступников: на них пришлось 17% всех успешных кибератак, что на 16% больше по сравнению с предыдущим годом. Современные кибератаки представляют собой не только угрозу утечки данных, но и могут привести к остановке производственных линий, сбоям в автоматизированных системах управления технологическими процессами (АСУ ТП) и нарушению работы систем нижнего уровня. Это создает риски не только финансовых потерь, но и аварий, экологических инцидентов и угроз для жизни людей. Помимо прочего, субъекты КИИ активно ведут проекты по импортозамещению, что создает новые риски: переход на отечественные решения часто происходит в сжатые сроки, без должного анализа их защищенности. Поэтому для промышленности обеспечение безопасности играет особую роль и имеет свои особенности.

Для владельцев критической информационной инфраструктуры (КИИ) дополнительно существует ряд требований федеральных и отраслевых регуляторов, которые были ужесточены в конце 2025 г. на фоне геополитических вызовов. Сроки адаптации систем защиты КИИ к новым требованиям очень сжатые и не оставляют владельцам инфраструктуры права и времени на ошибки при выборе решений.