UserGate открыла сертифицированный образовательный центр в Москве

Компания UserGate, российский разработчик решений в области кибербезопасности и архитектор сетевого доверия, объявила о запуске сертифицированного образовательного центра в Москве. Учебная площадка организована на базе собственной академии вендора (uAcademy). Слушателями в новом авторизованном классе станут клиенты и партнеры компании. Им предложены образовательные программы, связанные с изучением и эксплуатацией продуктов UserGate по защите сетевой инфраструктуры организаций.

Учебный центр UserGate — современное инновационное образовательное пространство, в котором используется множество технологических решений. Он оборудован системой видеоконференцсвязи, которая позволяет проводить тренинги как очно, так и в дистанционном и смешанном форматах. Помещение оснащено необходимыми для этого устройствами: большим видеоэкраном, видеокамерами, диктофонами, гарнитурами.

Образовательная площадка будет использоваться в первую очередь для дополнительной подготовки технических специалистов компаний-партнеров и заказчиков UserGate в рамках базового курса по флагманскому продукту компании — UserGate NGFW (uNGFW). Пройти обучение в новом учебном классе смогут и те специалисты, которые не работают в партнерских компаниях и на предприятиях-заказчиках.

«Обучение ускоряет внедрение и повышает качество эксплуатации продуктов, при этом снижает операционные риски и стоимость использования решений, а значит напрямую влияет на эффективность бизнеса наших партнеров и заказчиков. В учебном центре UserGate новые курсы будут апробироваться с тщательным контролем их восприятия аудиторией, сбором обратной связи, корректировкой в соответствии с результатами обучения. Это позволит нам предлагать образовательный контент, качество которого уже имеет практическое подтверждение», — сказал Дмитрий Курашев, директор-сооснователь UserGate.

Новый класс отличает необычная зигзагообразная рассадка, которая гарантирует каждому слушателю удобный доступ к материалу и позволяет обеспечить максимальный уровень вовлеченности в процесс обучения.

В классе организовано две аудитории. Одна из них рассчитана на 16 слушателей и оснащена моноблоками, а также графическими планшетами для удобства общения при смешанном формате обучения. Вторая аудитория предназначена для проведения лекций и учебных сессий, не требующих оборудования. Здесь же могут проводиться и различные активности вне программ обучения, такие как встречи с партнерами и заказчиками. Вместимость этой аудитории — до 25 человек. Помещения разделены мобильной перегородкой и могут быть объединены в единое пространство.

CNews, ВТБ и Институт ИИ МГУ назвали имена победителей премии Data Fusion Awards 2026
CNews, ВТБ и Институт ИИ МГУ назвали имена победителей премии Data Fusion Awards 2026 цифровизация

Для открытия учебного класса компания UserGate получила образовательную лицензию. Она позволяет помимо дистанционной формы обучения использовать и очную.

«В рамках открытия Учебного центра академии UserGate мы презентовали слушателям новый учебный курс, предназначенный для специалистов, стремящихся получить дополнительное профессиональное образование. Он основан на уже действующем пятидневном курсе по uNGFW и содержит два раздела, которые рассчитаны в общей сложности на 10 дней обучения. Новый курс предусматривает не только расширенный формат знаний, которые получают слушатели, но и более комфортную, менее интенсивную, чем в существующем курсе, форму изложения материала», — сказала Маргарита Зайцева, директор академии UserGate.

Учебный центр UserGate расположен в московском офисе компании по адресу: Береговой проезд, д. 5А, 3-й этаж (БЦ «Фили Град»).

