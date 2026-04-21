Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

«Газпром ID» фиксирует двукратный рост пользовательской активности в выходные дни

В последние две недели сервис регистрации и авторизации «Газпром ID» продемонстрировал выраженный рост пользовательской активности. Аналитические данные подтверждают устойчивую закономерность: в выходные дни число активных пользователей увеличивается примерно в два раза по сравнению с буднями. Об этом CNews сообщил представитель сервиса.

В рабочие дни показатели остаются на уровне около 100 тыс. пользователей в сутки. В выходные фиксируется рост до 200 тыс. в сутки, что отражает выраженные пики пользовательской активности в нерабочие дни. Рост активности в том числе связан с поведенческими паттернами у партнеров сервиса – к примеру, пользователи активно смотрят новые сериалы в онлайн-кинотеатре Premier и голосуют за любимых героев шоу на сайте телеканала ТНТ.

«Мы видим устойчивый рост активности пользователей «Газпром ID», особенно в выходные дни, когда нагрузка увеличивается примерно в два раза. Это подтверждает, что сервис становится привычной частью цифровых сценариев пользователей и активно используется в повседневной жизни. Одновременно мы фиксируем стабильный рост регистраций, что говорит о дальнейшем расширении аудитории и укреплении экосистемы», — отметил директор продукта «Газпром ID» Александр Махонин компании «Оператор Газпром ИД».

