Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

ГК «Солар»: мошенники крадут информацию пользователей с помощью сайтов с шокирующими видео автоаварий

Эксперты центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar Aura группы компаний «Солар» обнаружили фишинговые сайты, завлекающие пользователей шокирующими роликами автомобильных аварий. Однако вместо записей с камер видеонаблюдения пользователь получает вредоносное ПО, которое крадет информацию с его устройства. Об этом CNews сообщил представитель ГК «Солар».

Один из обнаруженных фишинговых сайтов представляет собой фейковую страницу «Госавтоинспекции». На сайте пользователю предлагается посмотреть видео с собственным нарушением во время вождения автомобиля — для этого ему нужно скачать приложение, в котором и будет предоставлен доступ к видео. По словам экспертов, в файле под видом приложения скрывается вредоносное ПО (ВПО), предназначенное для кражи конфиденциальной информации с устройства пользователя — включая пароли к банковским приложениям, мессенджерам и другим онлайн-сервисам.

Еще один фишинговый сайт предлагает получить доступ к «эксклюзивным видео со страшными автоавариями». При этом в анонсе злоумышленники не гнушаются указывать дату и примерное время аварии, а также число погибших и пострадавших — мошенники могли выдумать эти факты или собрать данные по новостным криминальным сводкам.

Дальнейшая схема идентична предыдущей — пользователю предлагается скачать «видеозапись», установить программу для просмотра ролика, которая также представляет собой ВПО. Оба перечисленных сайта на момент публикации заблокированы.

«Мы уже много раз наблюдали, как мошенники эксплуатируют самые различные темы для обмана пользователей — в этот раз они не постеснялись затронуть шокирующую тему автоаварий, которые порой заканчиваются гибелью людей. Мошенники не гнушаются использовать и такие трагичные сюжеты, чтобы завлечь пользователей и распространить вредоносное ПО для кражи конфиденциальных данных. При этом отдельно отметим — ВПО на фишинговых сайтах может обновляться каждый час. Оно может представлять собой как стилер, так и RAT, который позволит злоумышленникам управлять устройством пользователя. Именно поэтому мы рекомендуем пользователям быть максимально бдительными — не переходите по подозрительным ссылкам, связанным с эмоционально тяжелыми темами», — сказал Александр Вураско, директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar Aura ГК «Солар».

Чтобы не попасться на уловки мошенников, эксперты центра мониторинга Solar Aura ГК «Солар» рекомендуют: пользоваться исключительно официальными ресурсами (и проверять их точный адрес через поисковик); не предоставлять личные данные на подозрительных и неофициальных веб-сайтах, а также во время телефонных разговоров и переписках с незнакомыми людьми; использовать антивирусное программное обеспечение для дополнительной защиты от вредоносных программ и фишинговых атак.

Другие материалы рубрики

Принцип Парето в мобильной безопасности: почему защита от реверс-инжиниринга дает максимальный эффект

Приложения российских банков кишат «дырами». Их тысячи, и это только начало

Почему управление виртуальными сетями – это механизм кибербезопасности

Российский разработчик представил смартфоны, где пользователь может отключать все датчики на уровне системы

Обиженный на Microsoft хакер рассказал миру о новой уязвимости Windows Defender вскоре после того, как была исправлена первая

Точки доступа Wi-Fi Cisco до отказа набивают внутреннюю память ненужными данными и не дают их удалить

Обзор кнопочных телефонов Acer Disco, Twist и Jive: ставка на простоту

Обзор HUAWEI Band 11: компактный ассистент по оценке здоровья

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности
