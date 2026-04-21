Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность
|

В I квартале 2026 г. DDoS-атаки больше всего навредили финансовой отрасли, телеком-сфере и ритейлу

Аналитики компании StormWall, специализирующейся на защите бизнеса от современных киберугроз, изучили DDoS-атаки в России и в мире по итогам I квартала 2026 г. Специалисты компании выявили, что количество DDoS-атак в России в I квартале 2026 г. выросло на 82% по сравнению с I кварталом 2025 г. Об этом CNews сообщили представители StormWall.

Большинство атак в России были организованы хакерами с целью получения коммерческой выгоды. На глобальном уровне количество атак в I квартале 2026 г. выросло на 168% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Такой впечатляющий рост связан с обострением геополитической ситуации в мире и возникновением новых конфликтов между некоторыми странами.

Наиболее пострадавшими отраслями в России начале нового года стали финансовая отрасль (31% от общего числа атак в России), телеком-сфера (28%) и ритейл (16%). В I квартале 2026 г. количество атак выросло на финансовые организации на 74%, на телеком-компании на 61%, на ритейлеров на 38% по сравнению с I кварталом 2025 г. Хакеры организовали внушительный поток DDoS-атак на банки и платежные системы, что вызвало проблемы в работе организаций и привело к недоступности ряда финансовых сервисов. Телеком-компаниям пришлось противостоять серии разрушительных атак, мощность которых превышала 2 Тбит/с и в некоторых случаях даже достигала 3,5 Тбит/с. Ритейлеры столкнулись в данном периоде с лавиной многовекторных DDoS-атак, причем пик атак произошел во время проведения праздников День защитника Отечества 23 февраля и Международный женский день 8 марта.

Эксперты StormWall также выявили рост DDoS-атак на другие отрасли в России. По данным специалистов компании, в I квартале 2026 г. количество DDoS-атак выросло на развлекательную сферу на 26%, на логистическую отрасль на 22%, производственный сектор на 18% и на образовательную сферу на 8% по сравнению с аналогичными отрезком времени в прошлом году. Компаниям, представляющие развлекательную индустрию, пришлось бороться с мощнейшими DDoS-атаками, которые было чрезвычайно сложно отразить. Хакеры целенаправленно запустили ряд мощных атак на наиболее привлекательные цели в развлекательной сфере, и упорно атаковали компании в течение длительного времени.

На глобальном уровне в I квартале 2026 г. наиболее пострадавшими отраслями от DDoS-атак стали телеком-сфера (34% от общего числа атак в мире), финансовая отрасль (18%) и государственный сектор (14%). Количество DDoS-атак в I квартале 2026 г. в мире выросло на телеком-сферу на 216%, на финансовый сектор на 148%, а на госсектор на 104% по сравнению с I кварталом 2025 г.

«В I квартале 2026 г. злоумышленники выбрали ключевые отрасли в России для запуска DDoS-атак. При этом, они активно применяли DDoS-атаки мощностью свыше 2 Тбит/с, пытаясь максимально навредить компаниям. По нашим оценкам, мощность атак продолжит расти во II квартале 2026 г., и организациям нужно отнестись к этой ситуации максимально серьезно. Мы советуем подключить профессиональные решения, которые смогут эффективно противостоять подобным атакам», – отметил Рамиль Хантимиров, CEO и сооснователь StormWall.

Короткая ссылка


CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

