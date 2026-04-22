Bi.Zone предупреждает об уязвимости в Rockchip

Специалисты исследовательской лаборатории Bi.Zone ESSA обнаружили уязвимость высокого уровня критичности в процессоре Rockchip. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

Уязвимость BDU:2026-03417 обнаружена в процессоре Rockchip модели RK3588. Он используется в робототехнике, промышленных POS-системах, ТВ-приставках, а также для ИИ-вычислений и систем, требующих высокой вычислительной мощности.

Эксплуатация уязвимости позволяет злоумышленнику обойти secure boot (безопасная загрузка), извлечь ключи шифрования прошивки и получить доступ к исполняемому на устройстве коду, а также другим хранимым пользовательским данным.

Уязвимость получила оценку 7,5 по шкале CVSS 3.1. Информация была направлена вендору в рамках процедуры ответственного разглашения уязвимостей.

Юрий Купашев, руководитель Bi.Zone ESSA: «Эксплуатация уязвимости стала возможной из-за подверженности SoC (System-on-Chip) атаке fault injection. Это разновидность атаки, при которой злоумышленник вносит кратковременные сбои в состояния внутренних логических элементов интегральных схем. Таким образом он добивается нетипичного поведения устройства. Для защиты мы рекомендуем ограничить физический доступ к устройству, если на нем исполняется код, не подлежащий анализу или модификации злоумышленником, а также хранятся различные чувствительные данные».

Rockchip — одна из ведущих компаний по разработке интегральных схем, основанная в 2001 году. В 2018 г. она вошла в 50 крупнейших fabless-производителей. Компания сотрудничала с Google, Microsoft и Intel. Также Rockchip является OEM-производителем компонентов для Asus, HP, Samsung, Toshiba.

