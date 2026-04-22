Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Servicepipe и itmode заключили соглашение о сотрудничестве в области защиты от DDoS-атак и ботов

Компания Servicepipe, разработчик решений для высокоточного контроля трафика, и системный интегратор полного цикла itmode заключили соглашение о партнерстве.

В рамках сотрудничества itmode будет предлагать клиентам продукты Servicepipe в комплексных инфраструктурных проектах и внедрять решения под нужды заказчиков. Об этом CNews сообщили представители Servicepipe.

Совместно компании проведут обучения для инженеров интегратора для обеспечения их квалифицированной работы с продуктами на проектах.

В частности, клиентам itmode будут доступны сервисы для защиты веб-приложений (Cybert, Web DDoS & Bot Protection); решения для защиты ИТ-инфраструктуры (DosGate, Network DDoS Protection). Сотрудничество усилит возможности itmode как интегратора цифровой инфраструктуры.

Это позволит масштабировать продукты Servicepipe на новые сегменты рынка. Решения Servicepipe разработаны в России, входят в реестр отечественного ПО и имеют лицензии ФСТЭК, что обеспечивает их соответствие требованиям регуляторов, включая отраслевые нормативы для госорганизаций.

«С Servicepipe мы укрепляем нашу линейку решений для защиты от DDoS и ботов. Отечественная разработка — это залог качества и соответствия отраслевым стандартам, а значит, наши клиенты могут быть уверены: их бизнес под надёжной защитой», — сказал Дмитрий Рыжиков, директор по развитию itmode.

«DDoS-атаки и бот-трафик актуальны не только для компаний сегмента enterprise, но и для среднего и малого бизнеса. Но именно для крупнейших игроков минуты простоя могут обернуться огромными потерями. Объединяя технологическую глубину Servicepipe с возможностями itmode, мы даём российскому бизнесу доступ к инструментам защиты, которые реально работают в условиях современного ландшафта угроз», – сказал директор по развитию бизнеса Servicepipe Николай Озивский.

Другие материалы рубрики

Системы предотвращения утечек больше не выбирают по функциям — на что теперь обращают внимание

iPhone теперь запретят? Разработчики «Телеги» наябедничали властям на удаление приложения из App Store

Почему управление виртуальными сетями – это механизм кибербезопасности

Обновления WIndows могут украсть ваши данные. Мошенники стали подделывать сайт Microsoft

Принцип Парето в мобильной безопасности: почему защита от реверс-инжиниринга дает максимальный эффект

Приложения российских банков кишат «дырами». Их тысячи, и это только начало

Техника

Рынок аэрогрилей: как Demiand стал брендом №1 в России

Обзор кнопочных телефонов Acer Disco, Twist и Jive: ставка на простоту

Обзор HUAWEI Band 11: компактный ассистент по оценке здоровья

Показать еще

Наука

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас
Показать еще