В сервисе ID от «Контур.Эгиды» расширили настройки MFA и добавили локальный кабинет

«Контур» обновил сервис многофакторной аутентификации ID от «Контур.Эгиды». В новой версии появились настройки способов подтверждения второго фактора для групп пользователей, локальный кабинет с гибридной архитектурой, поддержка работы через прокси-сервер, а также новые возможности для администраторов и корпоративной инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

В сервисе реализована настройка MFA-политик для групп пользователей. Теперь способы подтверждения можно задавать с учетом роли сотрудника, уровня доступа и требований к скорости входа. Обновление помогает точнее управлять безопасностью: например, для администраторов с доступом к чувствительным данным задать более строгие методы, а для сотрудников поддержки — более быстрые сценарии. Такой подход упрощает администрирование и помогает снизить риски атак, связанных с массовыми запросами на подтверждение входа.

В обновлении появился локальный кабинет пользователя. Его ключевая особенность — гибридная архитектура: часть функциональности разворачивается внутри инфраструктуры компании. При смене пароля запрос проходит через защищенный канал к локальному компоненту, который взаимодействует с доменным контроллером через стандартные механизмы Windows, после чего данные синхронизируются с облачной частью сервиса. Тем самым, можно сохранить доступ к личному кабинету даже при ограниченном доступе в интернет и повысить контроль над обработкой учетных данных.

Евгений Плотников, менеджер сервиса ID от «Контур.Эгиды»: «Мы развиваем ID так, чтобы сервис можно было встроить в разные корпоративные сценарии без компромиссов между безопасностью и удобством. В этом обновлении мы добавили функции, которые востребованы в крупных компаниях и инфраструктурах с жесткими требованиями: гибкие политики MFA для групп пользователей, локальный кабинет и работу через прокси. Это упрощает внедрение и расширяет сценарии использования сервиса».

Также добавлена поддержка отправки запросов в облако через прокси-сервер для On-Prem версии. Это снимает ограничения для организаций с закрытым сетевым контуром, где прямой доступ серверов в интернет запрещен. Теперь в таких инфраструктурах можно использовать push-уведомления и голосовые звонки как второй фактор без изменения сетевой политики.

Расширены возможности LDAP- и RADIUS-адаптеров: сервис теперь поддерживает FreeIPA, ALD Pro и OpenLDAP, что позволяет применять многофакторную аутентификацию для ресурсов, интегрированных с Linux-каталогами, включая корпоративные V*N, сетевые устройства, Bitrix24, Wi-Fi.

Изменения коснулись и администрирования. Адаптер для «» и синхронизатор теперь доступны для скачивания из панели управления в разделе «Ресурсы» — ранее для этого требовалось участие специалистов по внедрению.

Дополнительно обновлен адаптер Winlogon. Пользователи могут самостоятельно сменить пароль учетной записи, подтвердив действие вторым фактором через стандартное меню Windows по сочетанию Ctrl+Alt+Delete, что снижает нагрузку на ИТ-службы и делает работу с учетными данными удобнее и безопаснее.

Другие материалы рубрики

Системы предотвращения утечек больше не выбирают по функциям — на что теперь обращают внимание

iPhone теперь запретят? Разработчики «Телеги» наябедничали властям на удаление приложения из App Store

Принцип Парето в мобильной безопасности: почему защита от реверс-инжиниринга дает максимальный эффект

Обновления WIndows могут украсть ваши данные. Мошенники стали подделывать сайт Microsoft

Почему управление виртуальными сетями – это механизм кибербезопасности

Приложения российских банков кишат «дырами». Их тысячи, и это только начало

Техника

Рынок аэрогрилей: как Demiand стал брендом №1 в России

Обзор кнопочных телефонов Acer Disco, Twist и Jive: ставка на простоту

Обзор HUAWEI Band 11: компактный ассистент по оценке здоровья

Показать еще

Наука

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас
Показать еще