Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Устройства «Рутокен» предотвращают несанкционированный запуск системы ПАК Damask

Компания «Актив», российский производитель и разработчик программно-аппаратных средств защиты информации, и российский разработчик систем защиты информации «Дамаск Цифровая Безопасность» представили комплексное решение для обеспечения безопасности серверной инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители компании «Актив».

Программно-аппаратный комплекс (ПАК) Damask — это система нового класса безопасности, в основе которой положен криптографический метод динамической подмены данных, соединяющий в себе постквантовую стойкость, устойчивость к атакам методом перебора, шифрование с сохранением формата (format-preserving encryption) и высокую скорость обработки данных.

Интеграция аппаратных токенов «Рутокен ЭЦП» 3.0 и ПАК Damask позволяет исключить возможность несанкционированного запуска системы: загрузка или перезагрузка сервера становится невозможной без физического подключения валидных токенов. Для старта системы необходимо подключить токен к USB-портам сервера. ПАК Damask считывает с токена криптографический ключ, расшифровывает словарь и запускает СЗБД (систему управления защищенной базы данных).

Использование подготовленных токенов «Рутокен ЭЦП» 3.0 обеспечивает новый уровень защиты на этапе загрузки системы, исключая несанкционированный доступ. Решение гарантирует соответствие строгим требованиям ИБ и устраняет риски компрометации данных на самом уязвимом этапе — старте системы.

Ксения Шаврова, руководитель отдела по работе с технологическими партнерами компании «Актив»: «Интеграция ПАК Damask с линейкой «Рутокен ЭЦП» 3.0 дает высокую степень защиты за счет физических токенов. Система просто не запустится, если токен будет не подключен к серверу. Это отличная защита от доступа третьих лиц и удаленных атак на этапе загрузки».

Другие материалы рубрики

Принцип Парето в мобильной безопасности: почему защита от реверс-инжиниринга дает максимальный эффект

«Киберпротект» представил «Кибер Бэкап» 18.5: рост производительности, защита нагруженных виртуальных сред, расширенные возможности управления и мониторинга

В китайский App Store просочились десятки поддельных криптокошельков

Почему управление виртуальными сетями – это механизм кибербезопасности

Apple устранила уязвимость, раскрывавшую сообщения Signal

Качественный домашний звук: саундбар или система 5.1 — что выбрать?

Рынок аэрогрилей: как Demiand стал брендом №1 в России

Обзор кнопочных телефонов Acer Disco, Twist и Jive: ставка на простоту

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас
